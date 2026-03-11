< sekcia Regióny
Ružomberské Hanusove dni prinášajú dva dni plné prednášok a diskusií
Ružomberok 11. marca (TASR) - Diskusie a prednášky z oblasti politiky, teológie, psychológie či iných spoločenských vied prináša festival Ružomberské Hanusove dni. Počas stredy a štvrtka (12. 3.) sa uskutočnia i stretnutia s hosťami, kde bude mať verejnosť priestor premýšľať o témach, ktoré sa nás týkajú.
„Hanusove dni chcú spájať vieru s rozumom, inšpirovať pre hľadanie pravdy, dobra a krásy a tiež ukázať, že kresťanstvo nie je spomienkou na minulosť, ale veľmi živou a skutočnou realitou. Festival je určený ako akademickej verejnosti, tak aj širšiemu publiku,“ uviedlo Spoločenstvo Ladislava Hanusa, ktoré je organizátorom festivalu.
Hlavným hosťom bude kardinál, arcibiskup Ostrihomu-Budapešti, teológ a dlhoročný predseda Rady európskych biskupských konferencií Péter Erdő. „Spolu s ním vystúpi aj spišský biskup František Trstenský, biblista a pedagóg, ktorý dlhodobo prináša do verejného priestoru hlboký a zároveň zrozumiteľný pohľad na vieru a jej miesto v súčasnosti,“ spresnili zo spoločenstva.
Ružomberský primátor Ľubomír Kubáň podotkol, že v synagóge si okrem diskusií budú môcť ľudia pozrieť aj výnimočný historický exponát - prvé slovenské poštové známky z roku 1939 s portrétom Andreja Hlinku spolu s raritnými filatelistickými kusmi a historickými zásielkami. „Exponát autora Pavla Zuskáča získal zlaté a strieborné medaily na viacerých medzinárodných výstavách,“ doplnil Kubáň.
