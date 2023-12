Ružomberské informačné centrum by malo prejsť pod OOCR Región Liptov

Ružomberok 12. decembra (TASR) - Ružomberské informačné centrum by malo od 1. januára budúceho roka prejsť pod organizačnú správu Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov, a to vrátane jeho štyroch zamestnancov. Zmenu prerokuje mestské zastupiteľstvo v Ružomberku v utorok.



"OOCR bude zastrešovať celú prevádzkovú činnosť informačného centra v rámci svojich činností. Prevod činnosti a pôsobnosti bude realizovaný delimitáciou, prípadne iným vhodným právnym úkonom," vysvetlil primátor Ľubomír Kubáň.



Uviedol, že prínosom nového organizačného modelu, ktorý kopíruje trendy zo zahraničia, bude intenzívnejšia spolupráca s organizáciou destinačného manažmentu pri prezentácii mesta a regiónu. "Očakávame tiež intenzívnejšiu spoluprácu pri tvorbe nových produktov cestovného ruchu, využívanie moderných trendov i poznatkov či technológií v rámci marketingu aj komunikácie," podotkol Kubáň.



Nový model spolupráce odporučila mestskému zastupiteľstvu komisia pre kultúru a cestovný ruch. Následne ho schválilo predstavenstvo a valné zhromaždenie OOCR.



Mestskí poslanci sa budú v utorok zaoberať aj rozpočtom mesta a plánom investičnej výstavby pre rok 2024. Schvaľovať budú aj všeobecne záväzné nariadenia o poplatku za komunálne odpady, miestnych daniach a miestnom poplatku za rozvoj. Poslanci budú rozhodovať aj o založení spoločnosti Mestský podnik Ružomberok, tiež o prijatí návratných zdrojov financovania. Úver vo výške viac ako šesť miliónov eur by chcela radnica využiť na financovanie kapitálových výdavkov súvisiacich s výstavbou mestskej plavárne, parkoviska na Ulici Lesná, rekonštrukcie mosta ponad rieku Revúca a projektu smart technológie.