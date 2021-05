Ružomberské mestské školy budú ponúkať aj špeciálne upravenú stravu

Ružomberok 24. mája (TASR) - Materské školy (MŠ) a základné školy (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ružomberok budú od septembra ponúkať aj upravené obedy prispôsobené deťom so špeciálnymi dietetickými potrebami. Podľa hovorcu ružomberského primátora Viktora Mydla mesto reaguje na nárast počtu detí s potrebou prijímať inú, než obvykle pripravovanú stravu.



Doplnil, že mestské MŠ a ZŠ navštevuje 2950 detí. "Obed školské zariadenia poskytujú približne 2800 deťom. Od začiatku školského roka 2021/2022 bude do jedálnička školských kuchýň zaradená aj bezlepková strava pre deti s alergiou na lepok, celiakiou či inými diagnózami, pri ktorých je potrebné zo stravy vylúčiť glutén. Bezlaktózová strava pre deti s intoleranciou a alergiou na mliečne výrobky a laktózu a šetriaca strava pre deti s diagnostikovanou obezitou a diagnózami, pri ktorých sa odporúča príjem ľahko stráviteľnej stravy," vysvetlil Mydlo.



Podávanie upravených obedov bude mať podľa neho dosah aj na výslednú cenu, ktorú rodič zaplatí za školské stravovanie. "Momentálne stojí jedna stravná jednotka v MŠ s obvyklou desiatou a obedom 1,45 eura. Upravená bude rodiča stáť 1,75 eura. Deťom prvého stupňa ZŠ sa podáva obvyklá strava v hodnote 1,15 eura, cena upravenej stravy bude 1,38 eura. Žiakom druhého stupňa ZŠ mesto varí za 1,23 eura za stravnú jednotku, pričom špeciálne upravená strava bude stáť 1,48 eura. Za zvýšením nákladov na stravnú jednotku stojí cena ingrediencií a dopravy," uviedol hovorca ružomberského primátora.



"Rodičia, ktorí budú mať záujem deťom zabezpečiť upravenú stravu, by mali túto skutočnosť nahlásiť vo svojich MŠ a ZŠ, ktoré neskôr pripravia zoznam s presným počtom potrebných upravených obedov," dodal Mydlo.