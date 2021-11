Ružomberské papierne majú nového prezidenta, povedie ich Gorjup

Ružomberok 9. novembra (TASR) – Novým prezidentom ružomberského papierensko-celulózového podniku Mondi SCP sa od 1. novembra stal Matjaž Gorjup. Nahradil doterajšieho prezidenta Bernharda Pescheka. TASR o tom informovala komunikačná manažérka spoločnosti Martina Piláriková.



Rodák zo Slovinska prichádza z polygrafickej spoločnosti Viappiani Printing LTD v Taliansku, kde zastával pozíciu generálneho riaditeľa. Ako doplnila Piláriková, nový prezident rozumie papierenskému i obalovému priemyslu a má praktické skúsenosti s riadením veľkých organizácií.



"Za posledné desaťročia vedenie Mondi SCP spolu so zamestnancami vytvorilo vynikajúcu spoločnosť. Zapôsobil na mňa silný manažment a firemná kultúra," vyzdvihol Gorjup, podľa ktorého to predstavuje vynikajúci základ na zvládnutie výziev nadchádzajúceho obdobia.



Zdôraznil, že prioritou pre neho bude pokračovať v rozvoji spoločnosti, aby aj naďalej mohla byť významným podnikom pre Slovensko, stabilným zamestnávateľom a silným partnerom pre región. "A v neposlednom rade, výrobcom prvotriednych výrobkov pre našich zákazníkov," ubezpečil nový prezident.