Ružomberské papierne zastavia výrobu

Na archívnej snímke papierenský stroj PS19 v areáli spoločnosti Mondi SCP Ružomberok. Foto: TASR Ján Krošlák

Počas odstávky sa k zamestnancom papierní pripojí približne 1300 externých pracovníkov, čo môže priniesť aj dočasné vyťaženie parkovacích miest a hustejšiu dopravu v okolí závodu.

Autor TASR
Ružomberok 29. augusta (TASR) - Ružomberský celulózovo-papierenský podnik Mondi SCP od 1. do 5. septembra zastaví výrobu. Dôvodom je plánovaná celozávodná odstávka. Ako TASR informovala komunikačná špecialistka spoločnosti Zuzana Blaňarová, cieľom odstávky je udržať vysoký technický štandard závodu a zabezpečiť plynulú a spoľahlivú prevádzku počas celého roka.

„Všetci zamestnanci aj dodávatelia absolvujú školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a každá činnosť je detailne naplánovaná a koordinovaná,“ uviedol riaditeľ Centrálnej údržby a Údržbárskych systémov v Mondi SCP Michal Kaliský.

Počas odstávky sa k zamestnancom papierní pripojí približne 1300 externých pracovníkov, čo môže priniesť aj dočasné vyťaženie parkovacích miest a hustejšiu dopravu v okolí závodu. „Na celozávodnú odstávku sa pripravujeme celé mesiace. Naším cieľom je udržať zariadenia v špičkovej kondícii a minimalizovať vplyv na okolie,“ dodal Kaliský.
