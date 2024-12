Ružomberské Vianoce vo štvrtok otvorí príchod svätého Mikuláša

Ružomberok 3. decembra (TASR) - Ružomberské Vianoce vo štvrtok (5. 12.) otvorí príchod sv. Mikuláša. V centre mesta sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi rozsvieti vianočný stromček. Mesto o tom informovalo na svojom webe.



"Ružomberské Vianoce budú trvať v centre mesta pred hotelom a v Hýrošovom parku od štvrtka 5. decembra do 22. decembra. V spolupráci s Kultúrnym domom A. Hlinku sme pripravili pestrý program, v ktorom si každý, verím, príde na svoje," uviedol ružomberský primátor Ľubomír Kubáň.



Tradičnou súčasťou bude aj tento rok Primátorský vianočný punč. Prispieť na pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú, bude môcť verejnosť od 19. do 22. decembra v centre mesta pri hoteli. Celý výťažok za kúpu vianočného punču venuje mesto na pomoc ružomberským rodinám a deťom v núdzi.



Súčasťou Ružomberských Vianoc bude aj Vianočný park - pokojná vianočná zóna v Hýrošovom parku s viacerými aktivitami.