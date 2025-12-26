< sekcia Regióny
Ružomberské vianočné trhy obohatila čarovná zóna s aktivitami pre deti
Verejnosť si môže oddýchnuť v kabínkach z lanovky, ktoré sú taktiež umiestnené v parku.
Autor TASR
Ružomberok 26. decembra (TASR) - Vianočné trhy v Ružomberku už druhý rok prinášajú interaktívny program pre deti v Parku Š. N. Hýroša. Ako pre TASR uviedla kreatívna manažérka Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku Adriana Weidlichová, čarovnou zónou chceli organizátori pripraviť okrem tradičnej jarmočnej ponuky a kultúrneho programu aj aktivity pre rodiny a deti.
„Popri klasických vianočných trhoch nám chýbalo nejaké vyžitie pre deti alebo pre mladé rodiny s deťmi, ktoré sa chcú stretnúť. Preto sme vymysleli rôzne aktivity, ktoré sú zábavné, interaktívne a aj vzdelávacie,“ uviedla Weidlichová.
Návštevníci sa môžu odfotiť vo fotokútiku s ježibabou, vyskúšať si bicykel so svetielkami na ľudský pohon, ktorý rozsvieti vianočného soba, lov kaprov, edukatívnu hru s medovníkovými koreniami či anjelský zvon prianí so želaniami. „V rámci čarovnej zóny sa nachádzajú aj dva interaktívne obrazy s pohyblivými časťami inšpirované tvorbou umelcov Ľudovíta Fullu, ktorý pochádzal z Ružomberka, a Josefa Ladu, ktorý bol maliarom krásnych zimných rozprávkových dediniek,“ priblížila kreatívna manažérka.
Verejnosť si môže oddýchnuť v kabínkach z lanovky, ktoré sú taktiež umiestnené v parku. „Čarovná zóna je k dispozícii v každý deň konania vianočných trhov až do Silvestra. Začíname popoludní približne od 14.30 h, až kým sa ľudia nerozídu, takže niekedy do 20.00 h až 21.30 h,“ dodala Weidlichová.
„Popri klasických vianočných trhoch nám chýbalo nejaké vyžitie pre deti alebo pre mladé rodiny s deťmi, ktoré sa chcú stretnúť. Preto sme vymysleli rôzne aktivity, ktoré sú zábavné, interaktívne a aj vzdelávacie,“ uviedla Weidlichová.
Návštevníci sa môžu odfotiť vo fotokútiku s ježibabou, vyskúšať si bicykel so svetielkami na ľudský pohon, ktorý rozsvieti vianočného soba, lov kaprov, edukatívnu hru s medovníkovými koreniami či anjelský zvon prianí so želaniami. „V rámci čarovnej zóny sa nachádzajú aj dva interaktívne obrazy s pohyblivými časťami inšpirované tvorbou umelcov Ľudovíta Fullu, ktorý pochádzal z Ružomberka, a Josefa Ladu, ktorý bol maliarom krásnych zimných rozprávkových dediniek,“ priblížila kreatívna manažérka.
Verejnosť si môže oddýchnuť v kabínkach z lanovky, ktoré sú taktiež umiestnené v parku. „Čarovná zóna je k dispozícii v každý deň konania vianočných trhov až do Silvestra. Začíname popoludní približne od 14.30 h, až kým sa ľudia nerozídu, takže niekedy do 20.00 h až 21.30 h,“ dodala Weidlichová.