Ružomberské vianočné trhy prvýkrát potrvajú až do 31. decembra
Autor TASR
Ružomberok 27. novembra (TASR) - Ružomberské vianočné trhy, ktoré sprevádza kultúrny program v meste, začnú v piatok 12. decembra. Ružomberská samospráva v spolupráci s Kultúrnym domom A. Hlinku (KDAH) predstavila novinku - ponuku vianočných trhov si budú môcť Ružomberčania a návštevníci mesta prvýkrát vychutnať až do 31. decembra. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
Vianočnú atmosféru navodia hudobné vystúpenia v centre mesta, ktoré organizátori pripravili na piatky a soboty, program sa začína vždy o 17.00 h. Návštevníkov vianočných trhov čaká hudobný program Alkany, Základnej umeleckej školy Ľ. Fullu, Súkromnej základnej umeleckej školy (SZUŠ) Jánoš, speváckeho zboru Benedictus, vystúpenie Metly a SZUŠ Amadea.
„Vo vianočnom programe vystúpi aj domáca kapela Gipsy David, Lego, tešiť sa môžete na Vianoce s Dotykom, koledy s Folklórnym súborom Liptov či Jozefa a Doda Ivaškovcov. V sobotu 20. decembra je okrem vystúpení domáceho FS Salatín či skupiny Kéfas pripravený koncert Kataríny Koščovej. Odvážnejšie rockové hity si budú môcť návštevníci vypočuť v programe Rock Therapy Kabát Revival či kapely High Voltage AC DC Tribute. Prelom starého a nového roka privítame s hudbou dídžeja Johnyho Winatu,“ spresnil hovorca.
Organizátori pripravili deťom a rodinám sprievodný program v Čarovnej zóne aktivít a oddychu v Parku Š. N. Hýroša. Pripravený bude fotokútik s ježibabkou, lov kaprov, edukatívna hra Korenia pre deti, dospelých a ich nosy, anjelský zvon prianí so želaniami i čarovné bicykle so svetielkami na ľudský pohon. Oddýchnuť si budú môcť návštevníci v kabínkach z lanovky a sviatočnú atmosféru navodia aj stovky svetielok vianočnej výzdoby v meste i parku.
„Verím, že bohatý program a pestrá ponuka predajných stánkov sú dostatočným dôvodom, prečo sa rozhodnúť pre vianočné trhy v Ružomberku. Tento rok síce začnú o niečo neskôr, no potrvajú až do 31. decembra. Vypočuli sme tým Ružomberčanov, ktorí prichádzajú na sviatky domov z blízka i z ďaleka - zo zahraničia a ktorí opakovanie žiadali, aby vianočné trhy trvali dlhšie, ako po iné roky,“ dodal ružomberský primátor Ľubomír Kubáň.
