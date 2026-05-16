< sekcia Regióny
Ružomberské zastupiteľstvo bude voliť nového hlavného kontrolóra
Dôvodom na vyhlásenie novej voľby je, že súčasnému hlavnému kontrolórovi mesta Dušanovi Matajovi skončí 31. augusta funkčné obdobie.
Autor TASR
Ružomberok 16. mája (TASR) - Ružomberské mestské zastupiteľstvo bude voliť nového hlavného kontrolóra mesta. Záujemcovia môžu svoje prihlášky s požadovanými dokladmi doručovať na ružomberský mestský úrad do 22. júna. Poslanci budú následne vyberať z kandidátov, ktorí splnia podmienky, v tajnej voľbe. Tej bude predchádzať osobná prezentácia jednotlivých kandidátov v deň konania voľby 7. júla. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
Dôvodom na vyhlásenie novej voľby je, že súčasnému hlavnému kontrolórovi mesta Dušanovi Matajovi skončí 31. augusta funkčné obdobie. „V zmysle platnej legislatívy je mestské zastupiteľstvo povinné vyhlásiť nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra,“ odôvodnil Miškovčík.
Mestské zastupiteľstvo na tohtotýždňovom rokovaní určilo rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra. Pôjde podobne ako doteraz o stopercentný pracovný úväzok na 37,5 hodiny. „Mestskí poslanci zároveň uznesením schválili dočasnú štvorčlennú komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a posúdenie splnenia všetkých náležitostí. Tvoria ju traja poslanci mestského zastupiteľstva a prednosta mestského úradu, ktorý je zároveň tajomníkom komisie,“ spresnil hovorca.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra so všetkými podrobnosťami pre kandidátov bude zverejnené na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta do 26. mája.
Dôvodom na vyhlásenie novej voľby je, že súčasnému hlavnému kontrolórovi mesta Dušanovi Matajovi skončí 31. augusta funkčné obdobie. „V zmysle platnej legislatívy je mestské zastupiteľstvo povinné vyhlásiť nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra,“ odôvodnil Miškovčík.
Mestské zastupiteľstvo na tohtotýždňovom rokovaní určilo rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra. Pôjde podobne ako doteraz o stopercentný pracovný úväzok na 37,5 hodiny. „Mestskí poslanci zároveň uznesením schválili dočasnú štvorčlennú komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a posúdenie splnenia všetkých náležitostí. Tvoria ju traja poslanci mestského zastupiteľstva a prednosta mestského úradu, ktorý je zároveň tajomníkom komisie,“ spresnil hovorca.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra so všetkými podrobnosťami pre kandidátov bude zverejnené na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta do 26. mája.