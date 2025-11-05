< sekcia Regióny
Policajti našli v Ružomberku v noci na stanici štyri deti bez dozoru
Súrodenci - chlapci uviedli, že neboli doma už týždeň, druhá dvojica mala odísť z domu v sobotu 1. novembra.
Autor TASR
Ružomberok 5. novembra (TASR) - Ružomberskí mestskí policajti našli v čakárni železničnej stanice v pondelok (3. 11.) v noci štyri deti bez dozoru, ktoré nemali pri sebe žiadne doklady a nevedeli uviesť presné údaje. TASR o tom informovali z Mestskej polície Ružomberok.
Policajti previezli deti na útvar mestskej polície a kontaktovali pracovníčku úradu práce oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. „Išlo o dvoch bratov 14- a 12-ročného z okresu Veľký Krtíš, spoločnosť im robili takisto súrodenci 12-ročné dievča a 11-ročný chlapec z okresu Lučenec,“ spresnili z mestskej polície.
Podotkli, že súrodenci - chlapci uviedli, že neboli doma už týždeň, druhá dvojica mala odísť z domu v sobotu 1. novembra. Podľa ich slov mali ísť cez Lučenec, Zvolen, Banskú Bystricu a Vrútky až do Ružomberka.
Jednému z chlapcov bola privolaná záchranná zdravotná služba, z dôvodu emočného vyčerpania. „Prípad prevzala kurátorka, ktorá v noci zariadila umiestnenie detí do zariadení,“ doplnili mestskí policajti.
