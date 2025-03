Ružomberskí mestskí policajti trénovali zásah pri útoku v ZŠ

Ružomberok 28. marca (TASR) - Ružomberskí mestskí policajti trénovali zásah pri útoku v základnej škole. Bezpečnostným cvičením, ktoré sa odohralo v piatok v Základnej škole Bystrická cesta v Ružomberku, zlepšili pripravenosť mestských policajtov na prípadný útok.



Mestská polícia spolupracuje s inštruktorom výcviku, ktorý je bývalý príslušník špeciálnych jednotiek a pravidelne trénuje príslušníkov mestskej polície. „Chceli sme pre našich príslušníkov spraviť cvičenie v reálnych podmienkach, preto sme prispôsobili tomu prostredie, ako je škola. Zapojili sme do toho žiakov a učiteľov s tým, aby si to osvojili v prípade, že sa niečo takéto stane,“ uviedol náčelník Mestskej polície Ružomberok Tomáš Matejovie.



Ďalej doplnil, že mestskí policajti založili poriadkovú jednotku, ktorá je špeciálnejšie vycvičená. „Má taktický výstroj, balistické veci, stribog a samopal, čiže venujeme sa bezpečnosti a je to pre mestskú políciu v Ružomberku absolútna priorita,“ dodal.



Zdravotnícky záchranár Michal Haluška podotkol, že takéto súčinnostné cvičenia sú dôležité pre to, lebo dochádza k zosúladeniu jednotlivých činností medzi zložkami. „Policajná časť má svoje kritériá k zásahu a zdravotnícka časť má tiež svoje kritériá zásahu. Je veľmi dôležité, aby sme o sebe vedeli, aby sme vedeli, kto kam má povolené vojsť, nevojsť a kam siahajú kompetencie,“ doplnil.



Vzhľadom na udalosti, ktoré sa stali na Slovensku, a vzhľadom na zachovanie bezpečnosti na školách je podľa inštruktora výcviku Mestskej polície Ružomberok Vladislava Donáta potrebné takéto cvičenia robiť čo najčastejšie a v maximálnej možnej miere.



„Policajný zbor už takéto niečo vykonáva a takisto sme chceli, aby takéto činnosti vykonávali aj policajti mestských polícií, keďže sú to takisto policajti prvého kontaktu, to znamená, že vo veľa prípadoch sú mestskí policajti na mieste udalosti skôr ako štátni policajti. Preto je veľmi dôležité, aby aj oni vedeli, ako majú postupovať a prípadne aby pracovali synchrónne,“ spresnil Donát.