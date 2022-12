Ružomberskí poslanci budú rokovať o spornom dodatku k plavárni

Ružomberok 15. decembra (TASR) – Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku bude v piatok (16. 12.) mimoriadne rokovať o výstavbe plavárne. Tá sa má z pôvodných 7,1 milióna predražiť na 8,3 milióna eur. Dodatok na 1,2 milióna eur k zmluve na výstavbu plavárne podpísal tri dni pred ustanovujúcim zastupiteľstvom vtedajší zástupca primátora a konateľ mestskej spoločnosti CZT Ružomberok Ján Bednárik. Nový primátor Ľubomír Kubáň ho chce zrušiť. Bednárik argumentuje, že k zmene zmluvy došlo v dôsledku inflácie.



"Uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo neprerokovali príslušné orgány spoločnosti CZT Ružomberok. Zvýšenie investičných prostriedkov na výstavbu plavárne nebolo predložené na odsúhlasenie mestskému zastupiteľstvu," argumentuje Kubáň. Vníma ako nekorektné, aby bol dodatok o predražení uzatvorený pár hodín pred ustanovujúcim zastupiteľstvom. "Navyše, bývalý viceprimátor sa už v tom čase stretával ohľadom prevzatia agendy s mojim zástupcom Róbertom Kolárom. Na žiadnom z týchto stretnutí nebola zmienka o tom, že sa má výstavba novej plavárne dodatkom predražiť," uviedol nový primátor.



Zvýšenie ceny diela zhotoviteľ odôvodnil nárastom cien stavebných materiálov, napríklad pri strešnej konštrukcii je to o vyše 350.000 eur. Argumentoval aj zvýšením cien stavebných materiálov bazénov a bazénovej technológie o takmer 800.000 eur bez DPH.



Bednárik hovorí, že potreba riešiť problémy včas bola naliehavá, a to aj napriek tomu, že v tom čase boli komunálne voľby. Podotkol, že všetky zvýšené výdavky má CZT Ružomberok kryté prostredníctvom úveru vo výške 7,5 milióna eur a dotácie z fondu na podporu športu jeden milión eur. "Nová zmluvná cena diela je nižšia ako prostriedky, ktoré máme na výstavbu zabezpečené," dodal s tým, že cieľom bolo, aby dokončenie diela bolo do konca roku 2023.



Na piatkovom mimoriadnom zastupiteľstve budú poslanci rokovať o poverení pre primátora na kroky smerujúce k zrušeniu dodatku.



Stavebné práce na novej plavárni sa začali túto jeseň. Zhotoviteľ vtedy uviedol, že dokončiť ju plánuje do konca budúceho roka. Plaváreň má mať bazén so šiestimi dráhami, wellness, zázemie pre plavecký klub aj potápačskú vežu. Bude stáť v blízkosti zimného štadióna.