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Ružomberskí poslanci schválili zámer obnovy Legerského vily
Cieľom je komplexná obnova významnej historickej budovy v centre mesta a jej nové využitie pre verejnosť.
Autor TASR
Ružomberok 13. júla (TASR) - Historická Legerského vila by mala v budúcnosti slúžiť ako moderný priestor na vzdelávanie, čítanie, kultúrne podujatia a komunitné aktivity. Mestskí poslanci na minulotýždňovom rokovaní zastupiteľstva schválili investičný zámer a podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 4,7 milióna eur. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
Cieľom je komplexná obnova významnej historickej budovy v centre mesta a jej nové využitie pre verejnosť. „Projekt je zameraný na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy, zníženie environmentálnej záťaže a adaptáciu historickej budovy na nové verejné využitie ako mestská knižnica a komunitné centrum. Podľa predbežných konzultácií existuje predpoklad schválenia dotácie,“ uviedol vedúci oddelenia projektov a grantov na Mestskom úrade v Ružomberku Ján Pavlík.
Projekt počíta s rozsiahlymi stavebnými a technickými úpravami. Budova má byť zateplená vrátane obvodového plášťa, strechy a podláh, pôvodné nevyhovujúce okná a dvere majú nahradiť nové izolačné výplne v historickom štýle. Modernizované majú byť aj technické rozvody, vykurovanie, vetranie s rekuperáciou tepla a vnútorné osvetlenie formou energeticky efektívnych LED svietidiel. Realizáciou projektu sa očakáva zníženie potreby primárnej energie o viac ako 80 percent.
Primátor Ľubomír Kubáň považuje Legerského vilu za cenný architektonický a kultúrno-historický objekt. „Naším cieľom je dať jej nový život a zároveň vytvoriť kvalitný verejný priestor, ktorý bude slúžiť obyvateľom mesta aj návštevníkom. Schválenie projektu je k tomu dôležitým krokom,“ podotkol k zámeru Kubáň.
Cieľom je komplexná obnova významnej historickej budovy v centre mesta a jej nové využitie pre verejnosť. „Projekt je zameraný na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy, zníženie environmentálnej záťaže a adaptáciu historickej budovy na nové verejné využitie ako mestská knižnica a komunitné centrum. Podľa predbežných konzultácií existuje predpoklad schválenia dotácie,“ uviedol vedúci oddelenia projektov a grantov na Mestskom úrade v Ružomberku Ján Pavlík.
Projekt počíta s rozsiahlymi stavebnými a technickými úpravami. Budova má byť zateplená vrátane obvodového plášťa, strechy a podláh, pôvodné nevyhovujúce okná a dvere majú nahradiť nové izolačné výplne v historickom štýle. Modernizované majú byť aj technické rozvody, vykurovanie, vetranie s rekuperáciou tepla a vnútorné osvetlenie formou energeticky efektívnych LED svietidiel. Realizáciou projektu sa očakáva zníženie potreby primárnej energie o viac ako 80 percent.
Primátor Ľubomír Kubáň považuje Legerského vilu za cenný architektonický a kultúrno-historický objekt. „Naším cieľom je dať jej nový život a zároveň vytvoriť kvalitný verejný priestor, ktorý bude slúžiť obyvateľom mesta aj návštevníkom. Schválenie projektu je k tomu dôležitým krokom,“ podotkol k zámeru Kubáň.