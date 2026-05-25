< sekcia Regióny
Ružomberský jarmok ponúkne hudobné vystúpenia i ukážky remesiel
Kultúrny a hudobný program v sobotu (6. 6.) otvorí o 9.30 h prezentácia ružomberských škôl.
Autor TASR
Ružomberok 25. mája (TASR) - Mesto Ružomberok sa pripravuje na tradičný Ružomberský jarmok, ktorý ponúkne 5. a 6. júna program s hudobnými interpretermi, ukážkami remesiel, tvorivými dielňami pre deti a sprievodnými akciami. Počas oboch dní budú na ružomberskom Námestí A. Hlinku k dispozícii stánky s jedlom, pitím, remeselnými výrobkami, produktami vlastnej výroby a iným jarmočným sortimentom. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
Piatkové (5. 6.) popoludnie bude patriť kreativite, remeslu a fantázii. Pripravené sú tvorivé dielne základných škôl, aktivity mestského Centra voľného času Elán, predaj výrobkov Spojenej školy Ružomberok a zážitkové maľovanie, ktoré bude prebiehať pri soche A. Hlinku pred farským kostolom od 14.00 do 16.00 h. „František Bačkor z Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) prinesie drevený kolotoč či drevené hračky, s ktorými sa deti môžu veselo hrať, krásu modrotlače zas predvedie Lucka Dovalová. Návštevníci jarmoku sa budú môcť zapojiť do tvorivých dielní a odniesť si vlastné malé umelecké dielo,“ uviedol hovorca.
Hudobný program na tribúne pred mestským úradom otvorí RK Jazz Band, po ktorom vystúpi Ludo Kuruc Band. Večerné koncerty odštartuje česká skupina Laura a její tygři a o 21.00 h vystúpi kapela Desmod na čele so spevákom Máriom Kuly Kollárom. Piatkový večer uzavrie pražská Imagine Diamonds, pôjde o Tribute Band populárnej Imagine Dragons.
Druhý jarmočný deň prinesie edukačné, športové aj hravé aktivity pre malých i veľkých. Na jarmok zavíta projekt KuUl so svojimi edukačnými aktivitami o divej zveri v našej prírode. „Deti aj dospelí budú môcť spoznať svet zvierat zblízka a stretnúť sa s ich zvieracími kamarátmi, schovať sa do maskáčových stanov, kostýmov a mnoho iného,“ doplnili z radnice s tým, že pred farským kostolom bude pripravená aj športová zóna plná pohybu, súťaží a športových výziev.
Kultúrny a hudobný program v sobotu (6. 6.) otvorí o 9.30 h prezentácia ružomberských škôl. Popoludnie bude patriť deťom, folklóru aj populárnej hudbe. Na jarmoku vystúpia Štefan Repka Gorals, Vidiek s Jankom Kuricom, Tuzex Band a vrcholom sobotného večera bude o 22.00 h koncert Vec & Škrupo s hosťujúcou Zuzanou Mikulcovou.
„Otvorenie leta v Ružomberku však nekončí Ružomberským jarmokom. Už v nedeľu 7. júna sa v Ružomberku uskutoční Deň Liptovskej bryndze spojený s Detským jarmočkom,“ doplnil Miškovčík.
Piatkové (5. 6.) popoludnie bude patriť kreativite, remeslu a fantázii. Pripravené sú tvorivé dielne základných škôl, aktivity mestského Centra voľného času Elán, predaj výrobkov Spojenej školy Ružomberok a zážitkové maľovanie, ktoré bude prebiehať pri soche A. Hlinku pred farským kostolom od 14.00 do 16.00 h. „František Bačkor z Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) prinesie drevený kolotoč či drevené hračky, s ktorými sa deti môžu veselo hrať, krásu modrotlače zas predvedie Lucka Dovalová. Návštevníci jarmoku sa budú môcť zapojiť do tvorivých dielní a odniesť si vlastné malé umelecké dielo,“ uviedol hovorca.
Hudobný program na tribúne pred mestským úradom otvorí RK Jazz Band, po ktorom vystúpi Ludo Kuruc Band. Večerné koncerty odštartuje česká skupina Laura a její tygři a o 21.00 h vystúpi kapela Desmod na čele so spevákom Máriom Kuly Kollárom. Piatkový večer uzavrie pražská Imagine Diamonds, pôjde o Tribute Band populárnej Imagine Dragons.
Druhý jarmočný deň prinesie edukačné, športové aj hravé aktivity pre malých i veľkých. Na jarmok zavíta projekt KuUl so svojimi edukačnými aktivitami o divej zveri v našej prírode. „Deti aj dospelí budú môcť spoznať svet zvierat zblízka a stretnúť sa s ich zvieracími kamarátmi, schovať sa do maskáčových stanov, kostýmov a mnoho iného,“ doplnili z radnice s tým, že pred farským kostolom bude pripravená aj športová zóna plná pohybu, súťaží a športových výziev.
Kultúrny a hudobný program v sobotu (6. 6.) otvorí o 9.30 h prezentácia ružomberských škôl. Popoludnie bude patriť deťom, folklóru aj populárnej hudbe. Na jarmoku vystúpia Štefan Repka Gorals, Vidiek s Jankom Kuricom, Tuzex Band a vrcholom sobotného večera bude o 22.00 h koncert Vec & Škrupo s hosťujúcou Zuzanou Mikulcovou.
„Otvorenie leta v Ružomberku však nekončí Ružomberským jarmokom. Už v nedeľu 7. júna sa v Ružomberku uskutoční Deň Liptovskej bryndze spojený s Detským jarmočkom,“ doplnil Miškovčík.