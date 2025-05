Ružomberský jarmok pre deti prinesie zábavu, tradície aj vedecké hry

Ružomberok 28. mája (TASR) - Ružomberský jarmok prinesie remeslá, hudbu, tradície a rodinnú zábavu. Už 37. ročník jarmoku, ktorý sa uskutoční v piatok (30. 5.) a sobotu (31. 5.), prinesie návštevníkom stovky stánkov, bohatý kultúrny program, tvorivé aktivity aj priestor na oddych. Ako informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík, na Námestí Andreja Hlinku i Mariánskom námestí bude rušno od rána až do večera.



Mesto si pre detských návštevníkov pripravilo nafukovacie atrakcie na Mariánskom námestí. „V detskej zóne sa môžete tešiť na ukážky tradičných remesiel - modrotlače, plstenia, zapojiť sa môžete do tvorby košíkov z papiera, výroby zvieratiek, čaká na vás maľovanie na tvár či karikaturista,“ uviedol Miškovčík.



Do programu sa zapoja aj miestne školy, centrá, občianske združenia (OZ), ako aj OZ Villa Willinger so zážitkovým maľovaním. „Témou bude Vlkolínec inšpirovaný štýlom Ľudovíta Fullu, čím chceme podporiť spojenie lokálnej identity s výtvarným umením,“ doplnila referentka kultúry a komunitného rozvoja na Mestskom úrade v Ružomberku Lucia Stanová.



Návštevníci si budú môcť okrem modrotlače a plstenia vyskúšať kováčstvo, včelárstvo či kváskovanie. „Pre kreatívne duše je pripravená tvorba košíkov z papiera, česanie kreatívnych účesov z kanekalonu či maľovanie hrnčekov. Karikaturista nás poteší svojimi výtvormi aj v sobotu,“ dodala Stanová.



OZ Vedecká hračka deťom hravou formou priblíži svet fyziky, mechaniky a prírodných zákonitostí. Prostredníctvom interaktívnych pomôcok si budú môcť návštevníci vyskúšať jednoduché experimenty a logické úlohy, ktoré podporujú tvorivosť, myslenie a zvedavosť.



Program pre všetky deti bude pokračovať aj v nedeľu 1. júna Dňom detí od 13.00 h na Námestí Andreja Hlinku. Detský deň v Ružomberku prinesie množstvo tvorivých aktivít, atrakcie pre deti a novinku - detský jarmoček. „Okrem hlavného programu na tribúne pri mestskom úrade sú pre všetky deti pripravené rôzne atrakcie - hry s bublinami, maľovanie na tvár, tetovanie henou, strihanie, kreslenie, skákacie atrakcie, ale aj tradičné remeslá ako plstenie, tkanie, háčkovanie a mnoho iného,“ priblížil hovorca.



Ďalej dodal, že pre milovníkov zvierat pripravilo mesto stretnutie so sokoliarmi, s veterinárkou Peťkou a jej kolegyňou Baškou z FitPet, ktoré predstavia svet domácich miláčikov a potrebnú starostlivosť o nich. Nebudú chýbať ani včelári so včelami, ktoré patria medzi najdôležitejší hmyz na svete.