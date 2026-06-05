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Ružomberský jarmok priniesol dopravné obmedzenia
Z dôvodu jarmoku na Námestí Andreja Hlinku nebude prevádzkovateľ MAD v Ružomberku dočasne obsluhovať zastávku „Mestský úrad“.
Autor TASR
Ružomberok 5. júna (TASR) - Ružomberský jarmok priniesol dopravné obmedzenia aj zmenu v mestskej autobusovej doprave (MAD). V súvislosti s jarmokom úplne uzavreli cestnú dopravu na Námestí A. Hlinku, uliciach Mariánska, Veľký Závoz, Malý Závoz a časti ulice Majere. Doprava je tam uzatvorená do nedele 7. júna do 8.00 h. Pre Deň Liptovskej bryndze 7. júna bude pokračovať uzávera prednej časti Námestia A. Hlinku od 8.00 do 20.00 h. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
V čase uzavretia miestnych komunikácií nebude možné parkovať motorové vozidlá v uzatvorenej zóne. Dodržiavanie uzávery skontrolujú pracovníci Mestskej polície Ružomberok. „Parkovanie v meste je v piatok spoplatnené v zónach regulovaného státia v zmysle cenníka, v sobotu 6. júna a v nedeľu 7. júna budú môcť motoristi parkovať zadarmo,“ spresnil Miškovčík.
Z dôvodu jarmoku na Námestí Andreja Hlinku nebude prevádzkovateľ MAD v Ružomberku dočasne obsluhovať zastávku „Mestský úrad“. Uvedené obmedzenie platí do nedele 7. júna do 20.00 h. Cestujúci môžu v tomto čase využiť zastávku „Námestie Andreja Hlinku“, ktorá je v pešej dostupnosti.
Ružomberská mestská polícia počas jarmoku posilní hliadky. Polícia upozorňuje, že akcie s veľkým počtom ľudí vytvárajú príležitosti pre krádeže.
Tradičný Ružomberský jarmok v piatok a v sobotu (6. 6.) ponúkne program so známymi hudobnými interpretmi, ukážky remesiel, gastrozónu, tvorivé dielne pre deti a sprievodné akcie. Počas oboch dní budú na Námestí A. Hlinku k dispozícii stánky s jedlom, pitím, remeselnými výrobkami a iným jarmočným sortimentom.
Otvorenie leta bude v Ružomberku pokračovať aj v nedeľu počas Dňa Liptovskej bryndze spojeného s Detským jarmočkom. Podujatie prinesie program s vystúpeniami folklórnych súborov, fujaristov a trombitášov, ukážky výroby liptovskej bryndze, ekumenickú pobožnosť aj atmosféru ľudových tradícií. „V sprievodnom programe sa môžete tešiť na slovenských čuvačov, typické národné plemeno pastierskeho psa, výstavu oviec, tradičné ovčiarske špeciality, plieskanie bičom, tvorivé dielne a lokálnych remeselníkov,“ dodal hovorca.
V čase uzavretia miestnych komunikácií nebude možné parkovať motorové vozidlá v uzatvorenej zóne. Dodržiavanie uzávery skontrolujú pracovníci Mestskej polície Ružomberok. „Parkovanie v meste je v piatok spoplatnené v zónach regulovaného státia v zmysle cenníka, v sobotu 6. júna a v nedeľu 7. júna budú môcť motoristi parkovať zadarmo,“ spresnil Miškovčík.
Z dôvodu jarmoku na Námestí Andreja Hlinku nebude prevádzkovateľ MAD v Ružomberku dočasne obsluhovať zastávku „Mestský úrad“. Uvedené obmedzenie platí do nedele 7. júna do 20.00 h. Cestujúci môžu v tomto čase využiť zastávku „Námestie Andreja Hlinku“, ktorá je v pešej dostupnosti.
Ružomberská mestská polícia počas jarmoku posilní hliadky. Polícia upozorňuje, že akcie s veľkým počtom ľudí vytvárajú príležitosti pre krádeže.
Tradičný Ružomberský jarmok v piatok a v sobotu (6. 6.) ponúkne program so známymi hudobnými interpretmi, ukážky remesiel, gastrozónu, tvorivé dielne pre deti a sprievodné akcie. Počas oboch dní budú na Námestí A. Hlinku k dispozícii stánky s jedlom, pitím, remeselnými výrobkami a iným jarmočným sortimentom.
Otvorenie leta bude v Ružomberku pokračovať aj v nedeľu počas Dňa Liptovskej bryndze spojeného s Detským jarmočkom. Podujatie prinesie program s vystúpeniami folklórnych súborov, fujaristov a trombitášov, ukážky výroby liptovskej bryndze, ekumenickú pobožnosť aj atmosféru ľudových tradícií. „V sprievodnom programe sa môžete tešiť na slovenských čuvačov, typické národné plemeno pastierskeho psa, výstavu oviec, tradičné ovčiarske špeciality, plieskanie bičom, tvorivé dielne a lokálnych remeselníkov,“ dodal hovorca.