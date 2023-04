RYBAČKA SA SKONČILA TRAGÉDIOU: Rybár sa pravdepodobne otrávil plynom

Krivosúd-Bodovka 8. apríla (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti úmrtia 48-ročného rybára, ktorého našli v sobotu ráno pri miestnom jazere v obci Krivosúd-Bodovka v okrese Trenčín. Muž zomrel v noci na sobotu, pravdepodobne sa otrávil oxidom uhoľnatým. Policajti začali trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia, informovali o tom na sociálnej sieti.



"Podľa doterajších zistení pravdepodobnou príčinou smrti muža by mala byť intoxikácia oxidom uhoľnatým z plynovej fľaše, ktorú mal pri sebe v stane. Presná príčina smrti bude určená až po vykonaní zdravotno-bezpečnostnej pitvy," uviedli policajti.



Polícia v tejto súvislosti pripomína, že oxid uhoľnatý je veľmi nebezpečný plyn, pretože nemá žiadny zápach a nie je ho ani vidieť. Z toho dôvodu sa tento plyn nazýva aj tichý zabijak. Otrava ním prebieha pomaly a nenápadne. "Žiadame preto občanov, aby boli opatrní pri používaní zariadení, pri ktorých dochádza k nedokonalému spaľovaniu dreva alebo fosílnych palív, ako sú plyn a uhlie," ozrejmili policajti.



Len na Slovensku tento plyn podľa nich zabije ročne desiatky ľudí, a to nielen v zime. "Bez CO senzoru nie je možné zistiť prítomnosť oxidu uhoľnatého. Najväčšie nebezpečenstvo hrozí pri nedostatočne vetraných miestnostiach. Dávajte si preto pozor aj po zime a myslite v prvom rade na svoju bezpečnosť," odporučila polícia.