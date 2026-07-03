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Rybári v Levároch podajú trestné oznámenie
Víkendový čin, ktorým z koryta toku prechádzajúceho cez obec úplne zmizla voda, spôsobil značné škody, v bahne ostali uväznené ryby a iné vodné živočíchy.
Autor TASR
Bratislava/Veľké Leváre 3. júla (TASR) - V prípade neoprávnenej manipulácie so stavidlom na toku rieky Rudava, ktorá spôsobila úhyn rýb a vodných živočíchov, podá Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu (MO SRZ) trestné oznámenie. Pre TASR to potvrdil predseda MO SRZ Malé Leváre - Veľké Leváre Marián Hentek.
V prípade výzvy verejnosti, ktorá mala pomôcť stotožniť neznámeho páchateľa, sa síce neobjavili informácie, ktoré by znamenali posun v objasnení prípadu, organizácia však zmenila pôvodný status a rozhodla sa obrátiť na políciu. „V krátkom čase podáme trestné oznámenie,“ uviedol Hentek.
Víkendový čin, ktorým z koryta toku prechádzajúceho cez obec úplne zmizla voda, spôsobil značné škody, v bahne ostali uväznené ryby a iné vodné živočíchy. „Škody na rybej osádke môžeme približne zistiť zo zarybňovacích plánov, a to podľa toho, aké ryby boli zarybnené a koľko medzičasom ulovili rybári,“ priblížil Hentek.
Teší ho, že rybochovné zariadenia, ktoré boli takisto ohrozené, sa podarilo zachrániť. „Podľa mojich informácií to rybochovné zariadenia zvládli bez výrazných obmedzení, keďže išlo o pomerne krátky výpadok prívodu vody. Majú možnosť si vodu zadržiavať reguláciou stavidiel,“ vysvetlil. Situácia na toku je v súčasnosti stabilizovaná. „Aktuálne je voda v oboch korytách, a to aj vplyvom stredajšieho (1. 7.) dažďa,“ dodal predseda MO SRZ.
V sobotu (27. 6.) došlo vo vrchnej časti revíru Rudava, konkrétne v úseku tzv. Veľkého stavu, k neoprávnenej manipulácii so stavidlom, ktoré rozdeľuje tok Rudavy. Úplným otvorením stavidla neznámy páchateľ odrazil všetku vodu mimo obce, čím kompletne odstavil Veľkolevársky náhon prechádzajúci cez obec Veľké Leváre. V dôsledku tohto činu uhynuli živočíchy a boli ohrozené aj rybochovné zariadenia. Dôvodom bolo zrejme pytliactvo. Neoprávnená manipulácia vodohospodárskymi objektmi (stavidlami) je prísne zakázaná, predstavuje nezákonné konanie.
V prípade výzvy verejnosti, ktorá mala pomôcť stotožniť neznámeho páchateľa, sa síce neobjavili informácie, ktoré by znamenali posun v objasnení prípadu, organizácia však zmenila pôvodný status a rozhodla sa obrátiť na políciu. „V krátkom čase podáme trestné oznámenie,“ uviedol Hentek.
Víkendový čin, ktorým z koryta toku prechádzajúceho cez obec úplne zmizla voda, spôsobil značné škody, v bahne ostali uväznené ryby a iné vodné živočíchy. „Škody na rybej osádke môžeme približne zistiť zo zarybňovacích plánov, a to podľa toho, aké ryby boli zarybnené a koľko medzičasom ulovili rybári,“ priblížil Hentek.
Teší ho, že rybochovné zariadenia, ktoré boli takisto ohrozené, sa podarilo zachrániť. „Podľa mojich informácií to rybochovné zariadenia zvládli bez výrazných obmedzení, keďže išlo o pomerne krátky výpadok prívodu vody. Majú možnosť si vodu zadržiavať reguláciou stavidiel,“ vysvetlil. Situácia na toku je v súčasnosti stabilizovaná. „Aktuálne je voda v oboch korytách, a to aj vplyvom stredajšieho (1. 7.) dažďa,“ dodal predseda MO SRZ.
V sobotu (27. 6.) došlo vo vrchnej časti revíru Rudava, konkrétne v úseku tzv. Veľkého stavu, k neoprávnenej manipulácii so stavidlom, ktoré rozdeľuje tok Rudavy. Úplným otvorením stavidla neznámy páchateľ odrazil všetku vodu mimo obce, čím kompletne odstavil Veľkolevársky náhon prechádzajúci cez obec Veľké Leváre. V dôsledku tohto činu uhynuli živočíchy a boli ohrozené aj rybochovné zariadenia. Dôvodom bolo zrejme pytliactvo. Neoprávnená manipulácia vodohospodárskymi objektmi (stavidlami) je prísne zakázaná, predstavuje nezákonné konanie.