Rybári z potoka v Hrabove zachránili stovky rakov a desiatky rýb

Ružomberok 26. novembra (TASR) - Rybári počas uplynulého víkendu zachránili z vyschýnajúceho potoka pod vodnou nádržou Hrabovo v Ružomberku stovky chránených rakov riečnych a desiatky rýb. Zachránené raky preložili do náhradných tokov, škodu na uhynutých, doposiaľ nájdených rakoch odhadli na 53.000 eur. Informoval o tom v utorok na sociálnej sieti Národný park (NP) Veľká Fatra, ktorého zamestnanci sa na záchrane podieľali.



Náhly pokles vody v Hrabovskom potoku nahlásili NP rybári z mestskej organizácie z Ružomberka ešte 22. novembra. Cez prepad v nádrži netiekla žiadna voda a najmä horná časť potoka sa ocitla úplne na suchu. "Vďaka pohotovej reakcii ružomberských rybárov sa aj s naším prispením podarilo za 22. a 23. novembra zachrániť 213 chránených rakov riečnych vrátane samíc s vajíčkami, 51 pstruhov potočných, dva úhory, jedného jalca hlavatého a jednu šťuku," uviedol NP Veľká Fatra.



Ochranárom sa v pondelok (25. 11.) podarilo zachrániť ďalších 267 rakov. "Spolu sa tak odlovilo 480 chránených rakov riečnych s celkovou spoločenskou hodnotou 96.000 eur," vyčíslil NP s tým, že zachránené raky preložili do náhradných tokov, kde nájdu svoj nový domov.



"Nie všetky raky a ryby sa podarilo nájsť, keďže sa pred suchom a mrazom poukrývali do rôznych škár medzi skalami, prípadne ostali uväznené v bahne, kde uhynuli," priblížili ďalej ochranári, ktorí pri zachraňovaní rakov z vyschnutého koryta pozbierali na 50 metrov tiež šesť uhynutých samíc spolu s 263 vajíčkami. "Škodu je možné vyčísliť minimálne na 53.800 eur len na týchto niekoľkých nájdených uhynutých jedincoch. Spolu s nimi sa ocitlo v pasci množstvo bentických bezstavovcov, na ktoré bol tento nenápadný potôčik veľmi bohatý," dodal NP.