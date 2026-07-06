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Rybári zaznamenali v okrese Partizánske masívny úhyn rýb
Prvé hlásenia o úhyne rýb dostali rybári v piatok (3. 7.). Všetky uhynuté ryby, ktoré splavila rieka, sa hromadia najviac pri Chynoranoch, kde sa nachádza malá vodná elektráreň a hať.
Autor TASR
Chynorany 6. júla (TASR) - Masívny úhyn rýb rôznych druhov zaznamenali rybári v uplynulých dňoch na rieke Nitra pri Chynoranoch v okrese Partizánske. Doposiaľ sa im podarilo vyzbierať 1,5 tony uhynutých rýb, nachádzajú sa približne na desať kilometrov dlhom úseku rieky. Zbierať ich budú ešte niekoľko dní, príčiny úhynu zatiaľ nevedia špecifikovať, úlohu mohlo zohrať aj počasie. Pre TASR to v pondelok uviedol tajomník Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu (MsO SRZ) Partizánske Peter Magdolen. Na prípad upozornila TV JOJ.
Prvé hlásenia o úhyne rýb dostali rybári v piatok (3. 7.). Všetky uhynuté ryby, ktoré splavila rieka, sa hromadia najviac pri Chynoranoch, kde sa nachádza malá vodná elektráreň a hať. „Uhynuté ryby sa dajú dokonca nájsť nad Partizánskym, od Krštenian až po Chynorany. Zozbieraných máme zatiaľ 1,5 tony rýb, nachádzajú sa na približne desať kilometrov dlhom úseku,“ spomenul Magdolen.
Škodu zatiaľ MsO SRZ podľa neho odhadla na približne 25.000 eur. „Ide však len o hrubé odhady,“ podotkol.
K príčinám úhynu rýb sa zatiaľ rybári nevedia vyjadriť. „Máme nejaké možné body, čo sa mohlo stať. Mohlo to ovplyvniť aj počasie. Do polovice minulého týždňa boli najväčšie teploty, teplota dosahovala cez 27 stupňov Celzia, 1. júla na večer tu boli veľké búrky, hlavne nad okresom Partizánske pri Prievidzi. Bola tu veľká vlna z kalnej vody, ktorá sa vytvorila z búrok. Prispeli k tomu možno aj nejaké externé faktory, o ktorých nemáme dôkazy,“ priblížil Magdolen.
Pod úhyn sa podľa neho mohol podpísať aj nedostatok kyslíka, ten však mohol mať viacero príčin. „Úhyn rýb rieši environmentálna polícia,“ dodal.
Prvé hlásenia o úhyne rýb dostali rybári v piatok (3. 7.). Všetky uhynuté ryby, ktoré splavila rieka, sa hromadia najviac pri Chynoranoch, kde sa nachádza malá vodná elektráreň a hať. „Uhynuté ryby sa dajú dokonca nájsť nad Partizánskym, od Krštenian až po Chynorany. Zozbieraných máme zatiaľ 1,5 tony rýb, nachádzajú sa na približne desať kilometrov dlhom úseku,“ spomenul Magdolen.
Škodu zatiaľ MsO SRZ podľa neho odhadla na približne 25.000 eur. „Ide však len o hrubé odhady,“ podotkol.
K príčinám úhynu rýb sa zatiaľ rybári nevedia vyjadriť. „Máme nejaké možné body, čo sa mohlo stať. Mohlo to ovplyvniť aj počasie. Do polovice minulého týždňa boli najväčšie teploty, teplota dosahovala cez 27 stupňov Celzia, 1. júla na večer tu boli veľké búrky, hlavne nad okresom Partizánske pri Prievidzi. Bola tu veľká vlna z kalnej vody, ktorá sa vytvorila z búrok. Prispeli k tomu možno aj nejaké externé faktory, o ktorých nemáme dôkazy,“ priblížil Magdolen.
Pod úhyn sa podľa neho mohol podpísať aj nedostatok kyslíka, ten však mohol mať viacero príčin. „Úhyn rýb rieši environmentálna polícia,“ dodal.