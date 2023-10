Rybársky krúžok v Banskej Bystrici pokračuje

Banská Bystrica 4. októbra (TASR) - Aj v tomto roku pripravilo Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici pre deti od 3. ročníka základnej školy rybársky krúžok. V priestoroch Tihányiovského kaštieľa sa uskutoční dva razy do mesiaca, vždy v stredu, v období od októbra do júna. TASR o tom informovala Dana Kurtíková, manažérka SSM s tým, že vlaňajší prvý ročník bol mimoriadne úspešný, a to aj vďaka spolupráci s mestskou rybárskou organizáciou.



"Deti absolvujú teoretické hodiny o ochrane a rozdelení vôd, naučia sa spoznávať jednotlivé druhy u nás žijúcich rýb a ich správanie. A to aj za pomoci preparátov, ktoré sú vo fonde nášho múzea. Nemenej dôležitá je i legislatíva a rybársky poriadok, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou vedomostí každého rybára," priblížila kurátorka múzea Jaroslava Bobáková.



Účastníkov čakajú zaujímavé príhody od skúsených rybárov či ukážky rôznych rybárskych techník, a tiež výlety k vodným plochám. Odbornú garanciu krúžku zabezpečujú členovia Slovenského rybárskeho zväzu a odborní pracovníci SSM, ktorí hravou formou vtiahnu deti do tajomstiev ukrytých pod vodnou hladinou. Zápis do krúžku je túto stredu o 16.00 h v Tihányiovskom kaštieli, ale do konca októbra je možné nahlásiť sa aj telefonicky, mailom, prípadne počas návštevy múzea.



"Minulý rok sme deti okrem zvládnutia rybolovnej techniky učili aj ekologickému správaniu a prepotrebnej športovo-etickej rybárskej zásade: Na lovisku musí byť vždy poriadok. Na jar sme spolu s verejnosťou vyčistili brehy Hrona a ten sa nám odvďačil nádherným divadlom neresenia hlavátky podunajskej. Toto sú skutočné zážitky, ktoré posúvajú mladú generáciu vpred," zdôraznil riaditeľ SSM Marcel Pecník, ktorý je aj dlhoročný športový rybár.



"Vďaka atraktívnemu programu, výletom a naberaním rybárskych skúseností priamo v teréne sme celý rok mali v krúžku nadšených mladých rybárov, ktorí zabudli aj na mobily a tablety. Svoje vedomosti zúročili na začiatku leta v rybárskom tábore," dodal Pecník.