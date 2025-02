Rybársky zväz o rybníky v P. Bystrici neprišiel

Trenčín 3. februára (TASR) - Zmluva o predaji areálu chovných rybníkov v Považskej Bystrici z roku 2018 platná nie je. Vyplýva to z rozhodnutia Krajského súdu (KS) Trenčín, ktorý zrušil rozhodnutie Okresného súdu (OS) Považská Bystrica z decembra 2022. Ten vtedy zamietol žalobu Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) požadujúceho od žilinskej spoločnosti Mint Solutions vrátenie nehnuteľnosti. KS prípad vrátil na prerokovanie a ďalšie rozhodnutie. TASR o tom informoval tajomník SRZ - Rady v Žiline Bohuš Cintula.



Kauza odštartovala po tom, ako SRZ predal žilinskej spoločnosti vtedy pod názvom MW Solutions areál rybochovného zariadenia v Považskej Bystrici za viac ako 3,4 milióna eur. Majetok jej prešiel na list vlastníctva, SRZ však v zmysle dodatkov zmluvy nemal ani po rokoch peniaze za predaj.



Vtedajší štatutári SRZ podpísali v novembri 2018 zmluvu, ktorá bola v porovnaní so zmluvou o budúcej zmluve zmenená. Rada SRZ schválila zmluvu o budúcej zmluve, nie však už samotnú kúpnu zmluvu, do ktorej pribudli podľa SRZ nesplniteľné podmienky.



"Žalovaný (Mint Solutions - pozn. TASR) od samého počiatku konal v rozpore s dobrými mravmi, účelovo a zavádzajúco. Žalovaný je na základe aktuálneho stavu vlastníkom rozsiahleho nehnuteľného majetku v hodnote podľa znaleckého posudku 2.130.000 eur, za ktorý žalobcovi do dnešného dňa nezaplatil ani jedno jediné euro. Takéto konanie je v hrubom rozpore s právnymi predpismi, s dobrými mravmi ako aj so zásadami poctivého obchodného styku," konštatuje sa okrem iného v zdôvodnení rozhodnutia KS Trenčín.



Podľa rozhodnutia KS Trenčín tak nemusí SRZ zaplatiť spoločnosti Mint Solutions ani zmluvnú pokutu viac ako 511.000 eur a trovy konania. O neplatnosti zmluvy i zmluvnej pokuty tak bude opäť rozhodovať okresný súd.