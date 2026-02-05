< sekcia Regióny
Rybársky zväz: Petícia za reguláciu kormorána nie je potrebná
SRZ tak reagoval na ponuku občianskeho združenia, ktoré pripravuje petíciu za vykonateľné riešenie regulácie kormorána veľkého.
Autor TASR
Žilina 5. februára (TASR) - Petícia za prehodnotenie súčasného režimu ochrany kormorána veľkého a jeho vyňatie zo zoznamu chránených živočíchov nie je potrebná, súčasné riešenie regulácie jeho početnosti je funkčné. TASR o tom informovala PR manažérka Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) Lenka Košarišťanová.
SRZ tak reagoval na ponuku občianskeho združenia, ktoré pripravuje petíciu za vykonateľné riešenie regulácie kormorána veľkého. SRZ preto odmietol ponuku na účasť v petičnom výbore.
SRZ upozorňuje, že otázka systémovej regulácie kormorána veľkého sa aktuálne rieši aj na úrovni Európskej únie. Švédsko v roku 2025 oficiálne požiadalo Európsku komisiu o preklasifikovanie kormorána veľkého na poľovnú zver a o zavedenie celoeurópskeho plánu riadenia jeho populácie. Túto iniciatívu podporilo viacero členských štátov vrátane Slovenska. Podľa SRZ ide o legislatívne náročný proces, ktorého výsledok možno očakávať až v horizonte niekoľkých rokov.
„Za najefektívnejší postup považujeme plné využívanie aktuálne platnej výnimky na plašenie a lov kormorána od Ministerstva životného prostredia SR. SRZ bude preto aj naďalej v spolupráci so Slovenskou poľovníckou komorou intenzívne apelovať na rybárskych hospodárov a poľovnícke združenia, aby vyvinuli enormné úsilie pri regulácii kormorána veľkého v maximálne povolenom rozsahu 1800 jedincov tohto druhu,“ doplnila Košarišťanová s tým, že výnimka je platná až do roku 2035.
Ako dodala, ide o významný a v podmienkach SRZ o ojedinelý krok, ktorému predchádzali od roku 2023 rozsiahle odborné rokovania s Ministerstvom životného prostredia SR, zástupcami národných parkov, Štátnej ochrany prírody SR aj odbornými organizáciami, a ktorý už dnes prináša konkrétny nástroj na zmiernenie škôd spôsobovaných kormoránom veľkým. V spolupráci so Slovenskou poľovníckou komorou sa do jeho realizácie už zapojilo približne 100 poľovníckych združení.
„Cieľom Slovenského rybárskeho zväzu je znížiť predačný tlak kormorána veľkého na rybie populácie na maximálnu možnú mieru a dosiahnuť dlhodobo udržateľnú rovnováhu medzi ochranou prírody a reálnou praxou pri obhospodarovaní rybárskych revírov,“ uzavrela PR manažérka.
SRZ tak reagoval na ponuku občianskeho združenia, ktoré pripravuje petíciu za vykonateľné riešenie regulácie kormorána veľkého. SRZ preto odmietol ponuku na účasť v petičnom výbore.
SRZ upozorňuje, že otázka systémovej regulácie kormorána veľkého sa aktuálne rieši aj na úrovni Európskej únie. Švédsko v roku 2025 oficiálne požiadalo Európsku komisiu o preklasifikovanie kormorána veľkého na poľovnú zver a o zavedenie celoeurópskeho plánu riadenia jeho populácie. Túto iniciatívu podporilo viacero členských štátov vrátane Slovenska. Podľa SRZ ide o legislatívne náročný proces, ktorého výsledok možno očakávať až v horizonte niekoľkých rokov.
„Za najefektívnejší postup považujeme plné využívanie aktuálne platnej výnimky na plašenie a lov kormorána od Ministerstva životného prostredia SR. SRZ bude preto aj naďalej v spolupráci so Slovenskou poľovníckou komorou intenzívne apelovať na rybárskych hospodárov a poľovnícke združenia, aby vyvinuli enormné úsilie pri regulácii kormorána veľkého v maximálne povolenom rozsahu 1800 jedincov tohto druhu,“ doplnila Košarišťanová s tým, že výnimka je platná až do roku 2035.
Ako dodala, ide o významný a v podmienkach SRZ o ojedinelý krok, ktorému predchádzali od roku 2023 rozsiahle odborné rokovania s Ministerstvom životného prostredia SR, zástupcami národných parkov, Štátnej ochrany prírody SR aj odbornými organizáciami, a ktorý už dnes prináša konkrétny nástroj na zmiernenie škôd spôsobovaných kormoránom veľkým. V spolupráci so Slovenskou poľovníckou komorou sa do jeho realizácie už zapojilo približne 100 poľovníckych združení.
„Cieľom Slovenského rybárskeho zväzu je znížiť predačný tlak kormorána veľkého na rybie populácie na maximálnu možnú mieru a dosiahnuť dlhodobo udržateľnú rovnováhu medzi ochranou prírody a reálnou praxou pri obhospodarovaní rybárskych revírov,“ uzavrela PR manažérka.