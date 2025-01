Rybársky zväz: Pytliakov ubudlo, prispela k tomu aj rybárska stráž

Žilina 5. januára (TASR) - Situácia s pytliactvom sa v slovenských rybárskych revíroch v poslednom období zlepšila. Pytliakov je menej. TASR o tom informoval tajomník Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) - Rady v Žiline Bohuš Cintula.



"Myslíme si, že je to aj tým, že generácia starých pytliakov vymiera, ale aj tým, že situácia v rybárskych reštauračných zariadeniach - čárdach sa oproti minulosti zmenila. Nehovorme, že pytliactvo nie je, zaznamenávame aj naďalej natiahnuté siete. Ale aktívnejšia je rybárska stráž na Dunaji, spolupracuje s poriečnou a environmentálnou políciou, takže pytliactvo sa znižuje," priblížil tajomník.



Na Slovensku je podľa neho asi 2000 členov rybárskej stráže. "Myslím si, že je to dosť. Možno ak by organizácie mali päť aktívnych členov rybárskej stráže, bolo by to účinnejšie ako 20 málo aktívnych," zdôraznil Cintula.



Ako dodal, SRZ má aj 12 profesionálnych členov rybárskej stráže, ktorých vybavili špičkovou technikou. Pôsobia na všetkých veľkých vodných nádržiach.



"Vytvárajú troj- či štvorčlenné výjazdové skupiny, vytypujú si lokalitu a chodia napríklad aj na miestne rybárske revíry. Podarilo sa im pri porušovaní pravidiel už chytiť aj ´veľké ryby´, dokonca aj šéfa rybárskej stráže jednej organizácie," uzavrel tajomník.