Rybársky zväz - Rada Žilina ponúka elektronické povolenia na rybolov

Žilina 15. apríla (TASR) - Slovenský rybársky zväz (SRZ) - Rada Žilina ponúka rybárom novinku vo forme nákupu hosťovacieho povolenia na rybolov prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS). TASR o tom informoval tajomník SRZ - Rady v Žiline Bohuš Cintula.



"V rámci pilotného projektu si budú môcť zakúpiť členovia Slovenského rybárskeho zväzu jednodňové elektronické hosťovacie povolenia na dva pstruhové rybárske revíry Rady SRZ - vyrovnávaciu vodnú nádrž Bešeňová a vodnú nádrž Palcmanská Maša," informoval tajomník.



Rybári si budú môcť zakúpiť takéto hosťovacie povolenie od 16. apríla. V rámci pilotného projektu sa to bude týkať len pstruhových rybárskych revírov, kde sa sezóna lovu začína v polovici apríla. V rámci prvého mesiaca bude SRZ vedieť vyhodnotiť úspešnosť predaja takéhoto druhu povolenia a odstrániť prípadné nedostatky, ktoré sa môžu ukázať v praxi.



Cena elektronickej známky je podľa neho vyššia o spracovateľský poplatok. Rozdiel oproti pôvodnej cene nalepovacej známky ide operátorovi a poskytovateľovi služieb.



"Malo by byť samozrejmosťou, aby loviaci rybár mal možnosť si vybrať, akým spôsobom si zakúpi povolenie. Či to bude formou SMS, aplikácie, e-shopu, poštou alebo bude cestovať za predajcom povolení," zdôraznil Cintula.



Ako dodal, náklady na zriadenie takejto služby sú pre SRZ nulové, súkromná firma tvorbu elektronického hosťovacieho povolenia zabezpečila sponzorsky.