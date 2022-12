Rybársky zväz so žalobou na vrátenie rybníkov v P. Bystrici neuspel

Považská Bystrica 9. decembra (TASR) – Zmluva o predaji areálu chovných rybníkov v Považskej Bystrici je platná. Sudca Okresného súdu Považská Bystrica Libor Kysucký v piatok zamietol žalobu Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ), ktorý požadoval vrátenie nehnuteľností. Ani po štyroch rokoch nedostal peniaze za predaj. Rozsudok nie je právoplatný.



"Domáhame sa určenia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, pretože zmluvu považujeme za absolútne neplatný právny úkon, keďže je v rozpore so zákonom. Podmienky stanovené v zmluve sú nesplniteľné a nie je možné viazať vyplatenie kúpnej ceny na splnenie ďalších podmienok," povedal pre TASR právny zástupca Slovenského rybárskeho zväzu Jozef Lalinský.



Kauza odštartovala po tom, ako SRZ predal žilinskej spoločnosti vtedy pod názvom MW Solutions areál rybochovného zariadenia v Považskej Bystrici za viac ako 3,4 milióna eur. Majetok jej prešiel na list vlastníctva, SRZ však v zmysle dodatkov zmluvy nemá po štyroch rokoch peniaze za predaj.



Vtedajší štatutári SRZ podpísali v novembri 2018 zmluvu, ktorá mala byť v porovnaní so zmluvou o budúcej zmluve zmenená. Rada SRZ schválila zmluvu o budúcej zmluve, nie však už samotnú kúpnu zmluvu, do ktorej pribudli podľa SRZ nesplniteľné podmienky.



Sudca zdôvodnil svoje rozhodnutie okrem iného aj skutočnosťou, že aj keď text kúpnej zmluvy sa líši od textu zmluvy o budúcej zmluve, zákonom nie je zakázané, aby zmluvné strany uzatvorili takú zmluvu, ktorá sa líši od zmluvy o budúcej zmluve.



"Zákon ani stanovy SRZ nevyžadujú, aby právny úkon bol pred jeho podpísaním schválený Radou SRZ, nemožno vidieť rozpor so zákonom v tom, že štatutári SRZ nekonzultovali výhodnosť zmluvy s ostatnými 32 členmi Rady SRZ predtým, ako zmluvu podpísali," doplnil sudca.



Podľa Lalinského nie je možné viazať vyplatenie kúpnej ceny na splnenie ďalších podmienok. Miešajú sa tam podľa neho dve zmluvy – kúpna a príkazná. "Na základe príkaznej zmluvy sa môžem zaviazať niečo obstarať a vybaviť, ale nemôže to byť prepojené tak, že nemám nárok na kúpnu cenu, pokiaľ nesplním ďalšie podmienky," zdôraznil.



Rozsudok OS Považská Bystrica nie je právoplatný, odvolanie je možné podať do 15 dní od jeho doručenia. Podľa Lalinského podá Slovenský rybársky zväz voči rozhodnutiu považskobystrického súdu odvolanie.