Rybársky zväz: V Európe je okolo 2,2 milióna kormoránov
Autor TASR
Žilina 11. februára (TASR) - Odborná výmena poznatkov o kormoránoch, ich vplyve na vodné ekosystémy a rybie spoločenstvá boli hlavnými témami medzinárodnej konferencie (3. - 6. 2.) v Prahe. Podujatie vytvorilo priestor na diskusiu medzi odborníkmi z výskumu a praxe z rôznych krajín. Informoval o tom Slovenský rybársky zväz (SRZ) na svojej webovej stránke.
Podujatie v priestoroch Českej zemědelskej univerzity organizovala skupina Cormorant Research Group. Slovenský rybársky zväz zastupoval ichtyológ Richard Štencl, ktorý bol jediným odborným účastníkom zo Slovenska.
„Zazneli prednášky z viacerých oblastí, najmä o početnosti populácie kormorána a jeho populačnej dynamike. Zaujímavé boli informácie o potravinovom spektre kormoránov v rôznych biotopoch a o migračných trasách európskych populácií. Väčšina údajov pochádzala z Európy, no súčasťou boli aj príspevky z USA, Ruska a Južnej Kórey,“ priblížil Štencl.
Populácia kormorána veľkého v Európe rastie, podľa aktuálnych odhadov dosahuje približne 2,2 milióna jedincov. Najpočetnejšie populácie sú na pobreží Baltského mora, najmä vo Švédsku, Fínsku a Estónsku. V zimnom období migrujú do vnútrozemia Európy, kde spôsobujú výrazné škody. V štátoch Európskej únie sa oficiálne ročne odloví približne 90.000 jedincov kormorána.
„Problémom je, že pobaltské krajiny zatiaľ kormorána nevnímajú ako problematický druh a neriešia jeho reguláciu vo významnejšej miere. Na našom území spôsobujú problémy práve migrujúce populácie zo severu. Pokiaľ nedôjde k redukovaniu populácie na hniezdiskách, na naše územie budú kormorány migrovať aj v ďalších rokoch v nezmenených počtoch,“ doplnil ichtyológ.
