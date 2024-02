Rybársky zväz:Na Slovensku zimuje historicky rekordný počet kormoránov

Žilina 7. februára (TASR) - Počas januárového (13. - 14. 1.) sčítania vodného vtáctva zistili na nocoviskách 11.896 kusov kormorána veľkého. Ide o historicky najväčší počet zimujúcich kormoránov na Slovensku. TASR o tom informoval Richard Štencl z odboru ichtyológie a ekológie rybárskych revírov Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) - Rady v Žiline.



Sčítanie kormoránov veľkých na nocoviskách bolo súčasťou celoeurópskeho sčítania vodného vtáctva. Kormorány sčítavali na rybárskych revíroch v správe SRZ a na vodárenských nádržiach v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP). Členovia rybárskych organizácií, zamestnanci Rady SRZ aj v spolupráci so zamestnancami Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR a členmi poľovných združení a zamestnancami SVP zistili v 135 lokalitách na Slovensku 107 nocovísk kormorána.



"Skutočný stav kormoránov bude vyšší, keďže sčítanie neprebehlo na všetkých vodných útvaroch. Oproti roku 2023, kedy bolo zaznamenané 7836 kusov kormorána, ide o značné zvýšenie počtu zimujúcej populácie. To zároveň prináša aj zvýšenie škôd na rybách," zdôraznil Štencl.



Najväčšiu koncentráciu kormoránov podľa neho zaznamenali na rieke Hornád v okolí vodnej nádrže Ružín, kde ich narátali až 1800. Ide o lokalitu, kde je zakázané kormorána plašiť i loviť. Ďalšie početné kŕdle zaznamenali na vodnej nádrži Kráľová (527 kusov), Hričov (400) a na Hrone pod Levicami (358). Na menších tokoch zaznamenali 465 kusov na rieke Poprad pri Starej Ľubovni a 209 kusov na rieke Nitra pri Bošanoch.



"Veľmi zaujímavé sú údaje o kormoránoch nocujúcich na vodárenských nádržiach slúžiacich ako zdroj pitnej vody. Na vodnej nádrži Málinec narátali 210 kormoránov. Kormorány tu dokážu efektívne likvidovať ryby, ktoré zabezpečujú vyššiu kvalitu vody. Zároveň priamo do vody padá veľké množstvo ich trusu, ktorý obsahuje vývojové štádiá rôznych endoparazitov. Kormorány majú v tráviacom trakte veľké množstvá parazitických červov. Ich výskyt na týchto nádržiach môže negatívne ovplyvňovať kvalitu surovej pitnej vody," pripomenul Štencl.



Zvyšovanie zimujúcej populácie kormoránov na Slovensku podľa neho súvisí s jeho celoplošnou ochranou. Napriek výnimke na plašenie a odstrel sa lov kormorána takmer nerealizuje, a to pre komplikované podmienky samotného lovu.



"V susedných štátoch, v Česku a Maďarsku, sa lov kormoránov realizuje vo veľkom (Česko asi 10.000 odlovených kormoránov, Maďarsko približne 30.000). Preto sa kŕdle kormoránov zdržujú v lokalitách, kde nie sú vyrušované. Pre porovnanie, v roku 2023 sa na Slovensku ulovilo 86 kormoránov," uzavrel Štencl.