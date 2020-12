Rybníček: Ak chceme normálne žiť, mali by sme sa dať zaočkovať

Trenčín 26. decembra (TASR) – Celoplošné testovanie antigénovými testami v Trenčíne má obrovský význam pre celé Slovensko aj pre vedu. V sobotu to povedal trenčiansky primátor Richard Rybníček.



„Antigénové testy, ktorými sa testovalo počas celoslovenského plošného testovania a ktoré sa použili aj teraz v Trenčíne, sú na 99,8 percenta spoľahlivé v prípade, že sa nájde zdravotnícky personál, ktorý vynikajúcim spôsobom robí stery. Následné PCR testovanie preukázalo validitu antigénových testov,“ skonštatoval Rybníček.



Trenčiansky primátor zároveň odporučil ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS), aby kúpil antigénové testy, ktorými sa testovalo v prvom kole celoslovenského plošného testovania a aj minulý víkend v Trenčíne.



„Treba ich priviezť čím skôr a treba sa rozprávať o tom, že antigénové testovanie by malo prebehnúť aj v najviac zamorených mestách. A otázka je, či nie aj na celom Slovensku. Odporúčam tiež PCR testy tým, ktorí boli pozitívne testovaní antigénovými testami a nemali príznaky,“ doplnil trenčiansky primátor.



Rybníček zároveň vyzval Slovákov, aby sa dali zaočkovať vakcínou proti novému koronavírusu. „Ak chceme normálne žiť, mali by sme sa dať normálne očkovať. Niet sa čoho báť a treba sa dať očkovať rýchlo,“ zdôraznil Rybníček.



Počas minulého víkendu (19. – 20. 12.) sa prišlo dať dobrovoľne otestovať antigénovými testami 21.660 obyvateľov Trenčína a 11 okolitých obcí. Z nich bolo pozitívne testovaných 560. Mesto následne otestovalo PCR testami 156 ľudí s pozitívnym antigénovým testom, ktorí nemali príznaky ochorenia. PCR testy vyvrátili pozitivitu v 11 prípadoch.