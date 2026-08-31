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Rybníček: Autobusová linka prispeje aj k posilneniu kultúrnych vzťahov
Nová medzinárodná autobusová linka na trase Zlín - Luhačovice - Uherský Brod - Trenčín premáva trikrát denne v oboch smeroch, cesta trvá dve hodiny.
Autor TASR
Trenčín 31. augusta (TASR) - Zriadenie novej medzinárodnej autobusovej linky Trenčín - Zlín má pre mesto Trenčín zásadný význam. Pomôže nielen študentom a ľuďom pracujúcim v Českej republike, ale prispeje i k rozvoju a posilneniu kultúrnych vzťahov medzi oboma krajskými mestami. Po príjazde prvého autobusu na novej linke do Trenčína to v pondelok povedal trenčiansky primátor Richard Rybníček.
„S mestom Zlín spolupracujeme výrazne od zrekonštruovania Kultúrno-kreatívneho centra (KCC) Hviezda. A keďže Zlín je centrom kultúrno-kreatívneho priemyslu a je tam aj špičková univerzita, uľahčí sa doprava nielen pre študentov a učiteľov, ale aj pre umelcov. Aj v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026 robíme konkrétne aktivity so zlínskymi hudobnými a divadelnými umelcami,“ doplnil primátor s tým, že ide o významné spojenie so zásadným mestom v Českej republike.
Nová medzinárodná autobusová linka na trase Zlín - Luhačovice - Uherský Brod - Trenčín premáva trikrát denne v oboch smeroch, cesta trvá dve hodiny. Jeden spoj bude vedený obojsmerne na trase Uherský Brod - Trenčín. Linku financuje Zlínsky kraj.
Je súčasťou medzinárodného projektu Trenčianskeho a Zlínskeho kraja a ich integrovaných dopravných systémov. Doterajšie spojenie medzi Zlínom a Trenčínom bolo s dvomi či tromi prestupmi a trvalo niekoľko hodín, v prípade meškania vlakových či autobusových spojov bolo mimoriadne komplikované.
„S mestom Zlín spolupracujeme výrazne od zrekonštruovania Kultúrno-kreatívneho centra (KCC) Hviezda. A keďže Zlín je centrom kultúrno-kreatívneho priemyslu a je tam aj špičková univerzita, uľahčí sa doprava nielen pre študentov a učiteľov, ale aj pre umelcov. Aj v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026 robíme konkrétne aktivity so zlínskymi hudobnými a divadelnými umelcami,“ doplnil primátor s tým, že ide o významné spojenie so zásadným mestom v Českej republike.
Nová medzinárodná autobusová linka na trase Zlín - Luhačovice - Uherský Brod - Trenčín premáva trikrát denne v oboch smeroch, cesta trvá dve hodiny. Jeden spoj bude vedený obojsmerne na trase Uherský Brod - Trenčín. Linku financuje Zlínsky kraj.
Je súčasťou medzinárodného projektu Trenčianskeho a Zlínskeho kraja a ich integrovaných dopravných systémov. Doterajšie spojenie medzi Zlínom a Trenčínom bolo s dvomi či tromi prestupmi a trvalo niekoľko hodín, v prípade meškania vlakových či autobusových spojov bolo mimoriadne komplikované.