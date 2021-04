Rybníček boj o NSS nevzdáva, o podporu žiada aj poslancov parlamentu

Trenčín 16. apríla (TASR) – Trenčiansky primátor Richard Rybníček boj o umiestnenie Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR v Trenčíne nevzdáva. Listom požiadal o podporu všetkých poslancov vládnych strán v Národnej rade (NR) SR a dvoch nezaradených poslancov. Rovnakým listom oslovil Rybníček aj prezidentku SR, predsedov vlády a parlamentu, šéfa generálnej prokuratúry, Najvyššieho súdu SR, predsedu Súdnej rady a predsedov vládnych politických strán.



„Dovoľte mi požiadať a poprosiť o podporu pri presadzovaní myšlienky etablovania novovznikajúceho NSS SR do mesta Trenčín. Iste chápete moje sklamanie, keď sa krajské mesto, ktoré vediem už 11 rokov, dostáva reformou súdnej mapy na úroveň malého provinčného mesta. Je mojou povinnosťou ako primátora krajského mesta presadzovať zachovanie významu Trenčína aj tým, že tu bude sídliť NSS SR,“ uviedol Rybníček v liste.



Ako dodal, rozvrhnutie troch najvyšších súdnych inštancií medzi Košice, Trenčín a Bratislavu by bolo príležitosťou ukázať nielen ľuďom na Slovensku, ale aj celej právnickej profesii, že decentralizácia sa môže týkať aj súdnej moci. Rozhodnutie o sídle NSS SR je podľa neho viac politické ako odborné rozhodnutie.



„V Trenčíne máme v širšom centre mesta viac ako 100-ročnú budovu, v ktorej v súčasnosti sídli krajský súd. Budova je vo vlastníctve ministerstva spravodlivosti a bola by dôstojným sídlom pre takúto dôležitú súdnu inštitúciu,“ zdôraznil trenčiansky primátor s tým, že mesto je pripravené na súčinnosť pri vytváraní podmienok sudcov a sudkýň na kvalitnú prácu a život v Trenčíne.



S myšlienkou urobiť z Trenčína sídlo NSS SR prišiel Rybníček po tom, ako sa oboznámil s pripravovaným návrhom reformy súdnictva z dielne rezortu spravodlivosti. Podľa súčasného návrhu má v Trenčíne zostať iba prvostupňový súd.