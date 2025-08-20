< sekcia Regióny
Rybníček: Festival zvedavosti bude zaťažkávacou skúškou pred 2026
Projekt EHMK 2026 bude mať podľa neho v budúcom roku dva vrcholy.
Autor TASR
Trenčín 20. augusta (TASR) - Septembrový Festival zvedavosti v Trenčíne (12. - 15. 9.) bude dôležitou skúškou pripravenosti mesta Trenčín pred rokom 2026, kedy bude mesto európskym hlavným mestom kultúry (EHMK). Myslí si to primátor Trenčína Richard Rybníček.
„Bude to pre nás zatiaľ najväčšia zaťažkávacia skúška pred rokom 2026, počas jedného víkendu sa v Trenčíne odohrá viacero rôznych typov podujatí pre odlišné publikum. Verím, že práve vďaka úzkej spolupráci medzi zapojenými inštitúciami pripravíme zaujímavý a kvalitný program pre každého návštevníka,“ doplnil primátor.
Ako dodal, už viac ako pol roka pred otváracím ceremoniálom projektu EHMK Trenčín 2026 evidujú v meste zvýšený počet zahraničných návštevníkov. „Od majiteľov prevádzok v centre mesta máme informácie, že je tu naozaj veľké množstvo zahraničných návštevníkov, ktorí prichádzajú do Trenčína a akoby sondovali terén pred rokom 2026. Už teraz obdivujú krásy mesta, kultúrne programy a publikujú to na sociálnych sieťach,“ priblížil Rybníček.
Pozitívny je podľa neho aj fakt, že majitelia prevádzok v centre mesta sami rekonštruujú svoje budovy, renovujú ich, dávajú im nový vzhľad a pripravujú mesto aj po vizuálnej stránke na budúci rok. „Od tohto projektu si sľubujem, že sem prilákame nových Trenčanov, ktorí si povedia, že toto je mesto, ktoré sa oplatí nielen navštíviť, ale tu aj žiť,“ pripomenul primátor.
Projekt EHMK 2026 bude mať podľa neho v budúcom roku dva vrcholy. Prvým bude otvárací ceremoniál na Valentína, druhým veľkým bude otvárací ceremoniál zrekonštruovaného starého železničného mosta - Fiesta mosta. Mal by byť na prelome augusta a septembra. Fiesta most by sa mal po Trenčianskom hrade a Župnom dome stať treťou dominantou Trenčína.
