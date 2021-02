Rybníček: Musíme chrániť obyvateľov mesta, otvorenie škôl musí počkať

Trenčín 5. februára (TASR) - Neúplné informácie o skutočnom výskyte britského kmeňa nového koronavírusu a ochrana zdravia detí, učiteľov, zamestnancov škôlok a škôl, ale i rodičov a starých rodičov sú hlavnými dôvodmi, prečo v Trenčíne ešte zostanú materské a základné školy zatvorené.



„Chápem rodičov, že sú už unavení a vyčerpaní, rovnako rozumiem učiteľom, že by radi mali deti už v triedach, no mojou úlohou je chrániť zdravie obyvateľov nášho mesta. Naozaj je potrebné ešte počkať,“ povedal primátor Trenčína Richard Rybníček na margo rozhodnutia neotvoriť od pondelka (8. 2.) materské a základné školy v meste.



Regionálna hygienička Ľudmila Bučková na zasadnutí krízového štábu potvrdila, že krivka chorobnosti zase v Trenčíne stúpa, navyše je tu potvrdená prítomnosť britskej mutácie nového koronavírusu.



„Boli sme na tom lepšie a školy boli zatvorené, teraz je situácia horšia a školy by sa nemali otvárať,“ pripomenula Bučková s tým, že od pondelka bude v meste aj vyššia kumulácia a mobilita ľudí, keďže sa otvárajú posledné ročníky stredných škôl a zdravotnícke školy.