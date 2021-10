Rybníček: Návrh novej súdnej mapy je ponížením Trenčína i celého kraja

Trenčín 4. októbra (TASR) – Zrušenie Krajského súdu v Trenčíne je chybou a ponížením mesta Trenčín i celého Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Na pondelkovom brífingu to skonštatovali primátor Trenčína Richard Rybníček a predseda TSK Jaroslav Baška. Obaja žiadajú stiahnuť reformu súdnej mapy a pripraviť ju racionálne a bez emócií.



Podľa Rybníčka dostala samospráva pripomienky sudcovskej rady Krajského súdu v Trenčíne k návrhu súdnej mapy. Od ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej očakáva, že sa ním bude zaoberať.



"Je tam niekoľko momentov, prečo si spolu s predsedom TSK myslíme, že zrušiť Krajský súd v Trenčíne je chybou. Pripomienkové konanie na novú súdnu mapu, ktorú pani ministerka upravila, trvalo len 22 dní, čo je dosť smiešna doba na to, aby sa sudcovia dokázali bez stresu vyjadriť k takejto zásadnej veci. Sudcovská rada KS Trenčín konštatuje, že debatu o súdnej mape nie je možné viesť bez celospoločenskej diskusie napríklad aj s primátormi a županmi, a nie je možné ju nahradiť koaličným konsenzom," skonštatoval Rybníček.



V Trenčíne sú podľa Rybníčka tri ústavy na výkon trestu odňatia slobody, z nich jeden je aj na výkon väzby a jeden je zároveň nemocnicou pre obvinených a odsúdených. V Trenčíne sú tiež dve otvorené oddelenia na výkon trestu odňatia slobody.



"My budeme žiadať veľmi jasné a relevantné odpovede na pripomienky sudcovskej rady krajského súdu. Rovnako sa chcem spýtať pani ministerky Kolíkovej – aké ďalšie poníženie Trenčína bude nasledovať? Zoberú nám krajský súd, máme informáciu, že nám chcú zobrať krajskú prokuratúru i krajské riaditeľstvo policajného zboru. Vláda SR v podstate poníži krajské mesto, poníži Trenčiansky kraj a v podstate z nás urobí štatistov,“ zdôraznil Rybníček.



Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku Zastupiteľstvo TSK i on osobne odmietajú novú súdnu mapu, ktorá mala zrušiť nielen Krajský súd v Trenčíne, ale aj okresné súdy v Považskej Bystrici, v Bánovciach nad Bebravou, v Partizánskom a v Prievidzi.



"Je nemysliteľné, aby takýmto spôsobom došlo k rušeniu takého počtu súdov v Trenčianskom kraji. Ministerka spravodlivosti to zdôvodnila popretŕhaním nitiek v okresných štruktúrach medzi sudcami, policajti a prokurátormi. Vyzerá to tak, ako keby všetci sudcovia bolí zlí. Ak pani ministerka cíti, že je tu nejaké bratríčkovanie a tlaky, nech konajú orgány činné v trestnom konaní," pripomenul Baška.



Ako dodal, v prípade, ak táto podoba súdnej mapy prejde Národnou radou SR, nebude to znamenať zlepšenie vymožiteľnosti práva na Slovensku, ale skôr naopak – súdy sa oddialia od občanov.