Rybníček: Rozpočet je konzervatívny, rozvoj Trenčína bude pokračovať

Trenčín 11. decembra (TASR) – Rozpočet Trenčína na rok 2020 je zodpovedný, konzervatívny je v tom, že aj naďalej znižuje dlh mesta. Aj vďaka prostriedkom z eurofondov je však naďalej rozvojový. Po schválení rozpočtu mesta to v stredu povedal trenčiansky primátor Richard Rybníček.



„V kapitálových výdavkoch a investíciách do mesta zostávame v podstate na úrovni tohto roka, nezastavujeme žiadny rozvoj, investujeme aj naďalej do mesta. Rozpočet je zároveň vyrovnaný, takže si myslíme, že všetky poplatky, ktoré vyberieme, nám budú stačiť na udržanie služieb – dotácií na kultúru, šport, sociálne služby, mestskú dopravu,“ doplnil Rybníček.



Rizikový je podľa neho v otázke vývoja podielových daní. „Pre Trenčín je plánovaný nárast podielových daní o 500.000 eur na daniach z príjmov fyzických osôb. Ekonomika sa spomaľuje, hovorí sa, že ideme do horších časov. Verím však tomu, že nepôjdeme do dramatickej krízy, ale že sa predpoklady štátu naplnia,“ pripomenul primátor.



Z kapitálových výdavkov pôjde podľa neho v budúcom roku najväčšia suma do zveľaďovania verejných priestorov. Viac ako pol milióna eur pôjde do revitalizácie starého námestia na Sihoti.



„Asi 430.000 eur ideme investovať do nových učební na našej najúspešnejšej škole (ZŠ Dlhé hony – pozn. TASR), rekonštruovať ideme niekoľko kilometrov ciest, revitalizovať chceme asi 5000 štvorcových metrov verejných priestorov, ktoré už budú zohľadňovať klimatické zmeny,“ zdôraznil Rybníček s tým, že zostavovanie rozpočtu nebolo jednoduché najmä pre nepopulárne zvyšovanie daní a poplatkov. „Na to, aby sme rozpočet udržali, to však bolo nevyhnutné,“ dodal.



Za rozpočet zahlasovali všetci poslanci s výnimkou Ladislava Matejku, ktorý sa pri hlasovaní zdržal. Nesúhlasí s takým razantným zvyšovaním daní a obáva sa, že niektoré naplánované investičné akcie sa nezrealizujú.



„Veľmi si vážim prácu všetkých úradníkov, ktorí rozpočet pripravovali. Bohužiaľ, musel som sa zdržať, lebo nesúhlasím s výrazným zvyšovaním daní. Minulé roky boli pre mestá a obce veľmi dobré pre hospodárenie, bohužiaľ, neodrazilo sa to na financiách mesta. Myslím si, že dlh mesta mohol klesať výraznejšie. Zo skúseností z minulosti tiež viem, že niektoré investície, ktoré boli nasľubované, nie sú dodnes zrealizované,“ zdôraznil Matejka.



Mesto Trenčín bude v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške viac ako 62,15 milióna eur. Návrh rozpočtu schválilo v stredu trenčianske mestské zastupiteľstvo.