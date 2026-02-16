< sekcia Regióny
Rybníček:Najväčšiu obavu som mal z toho, aby sa nikomu nič zlé nestalo
Ako dodal, verí našim bezpečnostným zložkám a ich profesionalite.
Autor TASR
Trenčín 16. februára (TASR) - Osobitné poďakovanie za zvládnutie otváracieho ceremoniálu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026 patrí Policajnému zboru SR, útvaru na ochranu ústavných činiteľov, trenčianskej mestskej polícii, profesionálnym a dobrovoľným hasičom, zdravotným záchranným zložkám a súkromným bezpečnostným službám za ich nasadenie, obetavosť, slušnosť a profesionálny výkon. Na sociálnej sieti to skonštatoval trenčiansky primátor Richard Rybníček.
„Už teraz môžem povedať, že tú najväčšiu obavu som mal z toho, aby sa nikomu nič zlé nestalo. Bolo to totiž extrémne náročné aj kvôli priestorovým možnostiam v Trenčíne. Ale vďaka všetkým týmto profesionálom a ich vedeniam to dopadlo úžasne. Vieme, aká je pre Európanov bezpečnosť dôležitá a nie je vôbec v týchto časoch samozrejmá,“ doplnil Rybníček.
Ako dodal, verí našim bezpečnostným zložkám a ich profesionalite. Dokázali to podľa neho aj v Trenčíne a prispeli zásadným spôsobom k radosti, ktorú ľudia prežívali, a ktorá bude rezonovať minimálne celý tento rok.
