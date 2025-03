Rybník Bor čaká rozsiahla obnova, rybári z neho vylovili tri tony rýb

Tovarné 26. marca (TASR) - Rybník Bor v obci Tovarné v okrese Vranov nad Topľou čaká rozsiahla rekonštrukcia. Práce bude realizovať Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), ktorý je správcom tejto vodnej nádrže. Ako pre TASR uviedol hospodár miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu vo Vranove nad Topľou Richard Hatala, rybári vylovili z rybníka približne tri tony rýb, ktoré dočasne premiestnili do nádrže Malá Domaša.



Práce na nádrži, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1966, boli podľa SVP dlhodobo plánované z dôvodu havarijného stavu vypúšťacieho objektu. Naplánovaná je oprava šachtového objektu, uzávera dnového výpustu, bezpečnostného priepadu a oceľových konštrukcií.



Opravám predchádzal výlov rýb. „Pôvodne sa predpokladalo, že v rybníku zostanú približne tri metre vody, no ukázalo sa, že dno je zanesené viac ako dvojmetrovou vrstvou bahna. Hladina tak poklesla rýchlejšie a výraznejšie, než sa očakávalo,“ vysvetlil Hatala s tým, že rybári museli reagovať rýchlo, aby zabránili úhynu rýb a škodám. „Malá časť rýb ušla cez nový výpust, ktorý ostal v rúre pod cestou. Ryby sa viac-menej pohybom vyklepali z rúry von. Niekoľko z nich bolo uhynutých,“ dodal.



Spolu vylovili rybári približne tri tony rýb, ktoré živé a v dobrom stave previezli do nádrže Malá Domaša. Išlo najmä o kapry, šťuky a zubáče. Po obnove rybníka by mali rybári dostať rovnaké množstvo a druhy rýb späť na zarybnenie.



„Po ukončení výlovu, preschnutí nánosov v nádrži a po priebehu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby prebehne zo strany správcu vodnej nádrže oprava poškodených funkčných objektov vodnej stavby,“ uviedol hovorca SVP Marián Bocák. Predpokladané náklady sú vo výške približne 85.000 eur a budú financované z vlastných zdrojov SVP.