Rybník v Devínskej Novej Vsi by sa mohol opäť využívať koncom leta

Bratislava 26. júla (TASR) – Viacúčelová vodná nádrž "Mláka" na Mlynskej ulici v bratislavskej Devínskej Novej Vsi by sa mohla začať využívať koncom leta. Také sú odhady mestskej časti. V súčasnosti sa po rekonštrukcii stále čaká na kolaudačné rozhodnutie, keďže boli podané čiastkové reklamácie u dodávateľa na stavidlo. Pre TASR to uviedla Jana Vedejová Sitášová, vedúca mediálneho oddelenia miestneho úradu.



"V posledných týždňoch prebiehali technické skúšky stavidla. Hladina je momentálne v stave, že je možné prečerpávať vodu z blízkej Galérie Šrotpark a Tarzánie, ktoré boli zatopené pri nedávnom stúpaní hladiny Moravy. Voda už ustúpila, ale v jamách ostalo určité množstvo vody," priblížila Vedejová Sitášová.



V rámci rekonštrukčných prác prebiehalo v posledných mesiacoch odbahňovanie dna rybníka, oprava systému vpuste a výpuste vodnej nádrže i spevňovanie brehov. Pre jeho dlhšie vypustenie však bude treba rybník opäť vyčistiť, odbahniť, a taktiež vystriekať proti komárom. Nedávne upršané počasie zároveň spôsobilo, že sa vytvorili na niektorých miestach mláky a dno zarástlo vegetáciou.



Revitalizácie by sa malo dočkať aj okolie vodnej nádrže. Naviazaná na ňu je architektonická súťaž, ktorá má zadefinovať vzhľad a funkčnosť okolia. "Architektonická súťaž bude vyhlásená do niekoľkých dní," poznamenala Vedejová Sitášová. Následne po vyhodnotení súťaže a jednotlivých navrhovaných alternatív pristúpi samospráva k participácii a svoj názor budú môcť hlasovaním vyjadriť aj obyvatelia.



Vodná nádrž by mala slúžiť na rekreačné účely, teda na zimné korčuľovanie a letné člnkovanie sa v plnohodnotnom rekreačnom priestore. Prípadné kúpanie bude závisieť od kvality vody vo vodnej nádrži. Rekonštrukcia a revitalizácia vodnej nádrže umožní taktiež hasičskému zboru lepší vjazd techniky potrebný aj na výcvik a jednoduchší prístup k čerpaniu vody na hasenie, poslúžiť môže aj ako vodný zdroj na polievanie zelene.



Práce na rybníku sa začali koncom minulého roka.