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RÝCHLA REAKCIA: Trebišovskí policajti zachránili mužovi život

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Policajti boli vyslaní k oznámeniu o neznámom mužovi, ktorý sa nachádzal na pozemku rodinného domu v Trebišove.

Autor TASR
Trebišov 14. júla (TASR) - Rýchlou reakciou policajtov v Trebišove sa podarilo zachrániť život mužovi, ktorý sa ocitol vo vážnej životnej situácii a bezprostredne potreboval pomoc. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Policajti boli vyslaní k oznámeniu o neznámom mužovi, ktorý sa nachádzal na pozemku rodinného domu v Trebišove. Po príchode zistili závažnosť situácie.

„Hliadka okamžite zasiahla, mužovi poskytla predlekársku prvú pomoc a až do príchodu zdravotníkov kontrolovala jeho životné funkcie. Následne si ho v stabilizovanom stave prevzala posádka záchrannej zdravotnej služby,“ uviedla polícia.

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