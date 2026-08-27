< sekcia Regióny
INCIDENT NA TRATI: Rýchlik vošiel v Trnave do cesty nákladného vlaku
Išlo o vlak R 747 Ponitran, ktorý vošiel do vlakovej cesty vlaku Pn 65810.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trnava 27. augusta (TASR) - Vo štvrtok napoludnie došlo na železničnej stanici v Trnave k mimoriadnej udalosti. Rýchlik prešiel návesť „Stoj“ a vošiel do cesty nákladného vlaku. K zrážke nedošlo a nikto nebol zranený. TASR to potvrdil hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.
„ZSSK sa bezprostredne po udalosti sústredila na cestujúcich, ich bezpečné opustenie súpravy a zabezpečenie možností pokračovania v ceste. Rušňovodič ďalej vo výkone práce nepokračoval. Okolnosti udalosti sa vyšetrujú,“ priblížil hovorca.
Išlo o vlak R 747 Ponitran, ktorý vošiel do vlakovej cesty vlaku Pn 65810. „Aktuálne sú vlaky medzi Nitrou a Trnavou odrieknuté v úseku Leopoldov - Trnava a späť. Podľa prevádzkovej situácie budú na zabezpečenie prepravy cestujúcich v tomto úseku mimoriadne zastavovať aj vybrané vlaky R a Ex,“ ozrejmil.
ZSSK prosí cestujúcich, aby sledovali aktuálne informácie a riadili sa pokynmi vlakového a staničného personálu. „Zároveň ich prosíme, aby počítali s dlhším časom cesty,“ dodal Baček.
„ZSSK sa bezprostredne po udalosti sústredila na cestujúcich, ich bezpečné opustenie súpravy a zabezpečenie možností pokračovania v ceste. Rušňovodič ďalej vo výkone práce nepokračoval. Okolnosti udalosti sa vyšetrujú,“ priblížil hovorca.
Išlo o vlak R 747 Ponitran, ktorý vošiel do vlakovej cesty vlaku Pn 65810. „Aktuálne sú vlaky medzi Nitrou a Trnavou odrieknuté v úseku Leopoldov - Trnava a späť. Podľa prevádzkovej situácie budú na zabezpečenie prepravy cestujúcich v tomto úseku mimoriadne zastavovať aj vybrané vlaky R a Ex,“ ozrejmil.
ZSSK prosí cestujúcich, aby sledovali aktuálne informácie a riadili sa pokynmi vlakového a staničného personálu. „Zároveň ich prosíme, aby počítali s dlhším časom cesty,“ dodal Baček.