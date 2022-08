Rýchlik zo Zvolena do B. Bystrice zachytil dve osoby, jedna už nežije

Banská Bystrica 19. augusta (TASR) – Rýchlik smerujúci zo Zvolena do Banskej Bystrice zachytil v piatok večer na železničnej zastávke Banská Bystrica-mesto počas jazdy dve osoby. Vlaková doprava je v dôsledku udalosti v tomto úseku prerušená. TASR o tom informoval Milan Hrudka z operačného strediska banskobystrického Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru (HaZZ).



"Osoby sa nachádzali vedľa koľajovej súpravy a neboli zakliesnené. Jednej osobe príslušníci HaZZ poskytli predlekársku prvú pomoc do príchodu posádky záchrannej zdravotnej služby. Druhá osoba v čase príchodu príslušníkov HaZZ už nejavila známky života," uviedol Hrudka. Ľudia z vlakovej súpravy neutrpeli žiadne zranenia a evakuovali ich do priestorov železničnej zástavky.



Hasiči po príchode zabezpečili miesto udalosti a vykonali prvotný prieskum. Na mieste dopravnej nehody sa nachádza aj polícia.