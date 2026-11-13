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Rýchliky Kysučan budú vo vybraných dňoch premávať len po Bohumín
Dôvodom je údržba železničnej infraštruktúry v Českej republike.
Autor TASR
Bratislava/Žilina 13. novembra (TASR) - Rýchliky Kysučan budú vo vybraných dňoch mesiaca november premávať len v úseku medzi Žilinou a českým Bohumínom. Dôvodom je údržba železničnej infraštruktúry v Českej republike. TASR o tom v piatok informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.
Doplnil, že stavebné práce realizuje český správca železničnej infraštruktúry Správa železnic. „Počas nich bude dočasne upravená trasa vybraných rýchlikov linky Kysučan, ktoré štandardne spájajú Žilinu so stanicou Ostrava - Svinov. Medzi Bohumínom a stanicou Ostrava - Svinov môžu cestujúci využiť vlaky Českých dráh (ČD), ktoré premávajú približne v 30-minútových intervaloch. Vo vlakoch platia lístky ZSSK,“ uviedol Baček.
V termíne od 16. do 19. novembra a od 24. do 25. novembra budú len v úseku Bohumín - Žilina premávať rýchliky s označením R 345 a R 347 a v opačnom smere rýchliky R 346 a R 348. V termíne od 16. do 19. novembra a 24. novembra budú len medzi Bohumínom a Žilinou premávať rýchliky s označením R 344 a R 349.
„Vlaky ČD medzi Bohumínom a stanicou Ostrava - Svinov premávajú približne každých 30 minút. Cestujúcim odporúčame, aby si pred cestou overili aktuálne vlakové spojenia a pri plánovaní cesty počítali s prestupom v stanici Bohumín,“ dodal Baček.
Doplnil, že stavebné práce realizuje český správca železničnej infraštruktúry Správa železnic. „Počas nich bude dočasne upravená trasa vybraných rýchlikov linky Kysučan, ktoré štandardne spájajú Žilinu so stanicou Ostrava - Svinov. Medzi Bohumínom a stanicou Ostrava - Svinov môžu cestujúci využiť vlaky Českých dráh (ČD), ktoré premávajú približne v 30-minútových intervaloch. Vo vlakoch platia lístky ZSSK,“ uviedol Baček.
V termíne od 16. do 19. novembra a od 24. do 25. novembra budú len v úseku Bohumín - Žilina premávať rýchliky s označením R 345 a R 347 a v opačnom smere rýchliky R 346 a R 348. V termíne od 16. do 19. novembra a 24. novembra budú len medzi Bohumínom a Žilinou premávať rýchliky s označením R 344 a R 349.
„Vlaky ČD medzi Bohumínom a stanicou Ostrava - Svinov premávajú približne každých 30 minút. Cestujúcim odporúčame, aby si pred cestou overili aktuálne vlakové spojenia a pri plánovaní cesty počítali s prestupom v stanici Bohumín,“ dodal Baček.