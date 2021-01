RÝCHLO A ZBESILO. Hľadajú sa svedkovia nehody, vodič z miesta ušiel

Bratislava 4. januára (TASR) - Dopravní policajti objasňujú nehodu, ku ktorej došlo v pondelok v poludňajších hodinách na Karloveskej ulici v Bratislave. Po tom, ako vodič auta skončil s vozidlom v koľajisku, z miesta dopravnej nehody ušiel. Polícia žiada svedkov nehody o pomoc pri jej objasnení. O incidente informuje bratislavská polícia na sociálnej sieti.



"Vodič idúci v smere do Karlovej Vsi z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do stĺpov električkovej zastávky a nakoniec skončil s vozidlom v električkovom koľajisku. Pri dopravnej nehode sa nezranil nikto na zastávke. Vodič z miesta dopravnej nehody ušiel," napísali policajti.



Policajti v tejto súvislosti žiadajú svedkov dopravnej nehody, ktorí by vedeli poskytnúť informácie k jej priebehu alebo osobe a popisu vodiča, nech kontaktujú bezplatnú linku 158.



Nehoda sa stala pri zastávke Borská. Pre nehodu nepremávali električky linky 4 a 9. V úseku Chatam Sófer - Kútiky premávali náhradné autobusy X4.