Rýchlosť v centre Košíc znižujú na 30 km/h

Košice 18. septembra (TASR) - Na 27 košických uliciach v Starom Meste bude do konca tohto týždňa zriadená zóna s maximálnou povolenou rýchlosťou 30 kilometrov za hodinu (km/h). Pracovníci Bytového podniku mesta Košice (BPMK) začali v pondelok s osádzaním príslušných dopravných značiek a s doplnením značenia pešej zóny. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke.



"Vďaka týmto zmenám sa očakáva podstatné zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, zlepšenie podmienok pre cyklistov a čiastočná redukcia tranzitnej dopravy. Dôjde tým aj k skvalitneniu života obyvateľov a návštevníkov centra mesta," uvádza mesto.



Zóna najvyššej dovolenej rýchlosti 30 km/h sa bude týkať centra mesta, pôjde o ulice Kováčska, Mäsiarska, Vodná, Orlia, Štefánikova (horná časť nad korytom bývalého Mlynského náhonu, nevzťahuje sa na tú časť ulice, po ktorej jazdí MHD), Zbrojničná, Baštová, Alžbetina, Poštová, Vrátna, Tajovského, Timonova, Grešákova, Murgašova, Bočná, Pribinova, Rooseveltova, Čajkovského, Drevený trh, Krmanova, Puškinova, Stará Baštová, Podtatranského, Kasárenské námestie, Hradbová, Dominikánske námestie a Mojmírova.



"V rámci Stratégie rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice, ktorá bola jednomyseľne schválená mestským zastupiteľstvom minulý rok, sme navrhli pravidlá a lokality na zavádzanie opatrení ako takzvaných zón 30, obytných, respektíve peších zón formou zdieľaného priestoru alebo zjednosmernenia ulíc," povedal riaditeľ magistrátu mesta Košice Marcel Čop s tým, že stratégia počíta s maximálnou povolenou rýchlosťou 30 km/h aj v obytných zónach. Na tento účel boli vytypované obslužné cesty najmä vo vnútri sídlisk. "Konkrétny plán zavádzania do praxe bude závisieť od podnetov obyvateľov alebo starostov mestských častí," dodal.



V zmysle upokojovania dopravy v centrálnej mestskej zóne dôjde aj k doplneniu značenia pešej zóny. V rámci nej bude povolený vjazd len zásobovacím vozidlám, ktorým to umožní dopravná značka výlučne v noci a ráno medzi 22.00 až 9.00 h. "Pešia zóna bude okrem Hlavnej ulice vyznačená aj na týchto uliciach, respektíve ich častiach: Františkánska, Poštová, Biela, Uršulínska, Univerzitná, Alžbetina, Hrnčiarska, Mlynská, Zvonárska, Vrátna, Štúrova a na Námestí Osloboditeľov," uvádza mesto. Nepôjde o rozšírenie samotnej pešej zóny.



Cyklistom bude umožnená jazda v pešej zóne maximálnou rýchlosťou 10 km/h. V prípade potreby budú musieť zosadnúť z bicykla, aby neohrozili chodcov a neobmedzili ich v pohybe. Chodci môžu cesty v pešej zóne využívať v celej ich šírke.