Rýchlostná cesta R1 bude v nedeľu večer opäť prejazdná

Banská Bystrica 22. septembra (TASR) - Úsek rýchlostnej cesty R1 v banskobystrickej mestskej časti Kremnička, ktorý bol niekoľko dní uzavretý pre havarijný stav mosta, bude v nedeľu večer pre autá opäť prejazdný. Informoval o tom primátor mesta Ján Nosko.



Banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti poznamenala, že rýchlostná cesta R1 je aktuálne prejazdná len v smere od Zvolena. Cesta I/69, stará cesta, medzi Zvolenom a Banskou Bystricou je plne prejazdná v oboch smeroch.



Primátor dodal, že zbúraný most bol dôležitý pre dopravu a začnú tak s prípravou projektu výstavby nového. "Je nevyhnutné postaviť ho, keďže v budúcnosti plánujeme aj komplexnú rekonštrukciu Radvanského mosta," objasnil.



Povedal, že zlý stav mostov nie je iba problémom Banskej Bystrice. "Preto budeme iniciovať stretnutie Únie miest Slovenska, Združenia miest a obcí Slovenska i samosprávnych krajov SK8 na tému národného programu opravy mostov," zdôraznil.



Demolovať most začali v sobotu (21. 9.) v skorých ranných hodinách. V nedeľu ráno samospráva informovala, že most je zbúraný. V sobotu v nočných hodinách sa totiž podarilo odstrániť aj krajnú časť mosta a druhý pilier mostnej konštrukcie. O búracie práce v celkovej sume 231.000 eur s DPH sa starala spoločnosť Metrostav Slovakia.