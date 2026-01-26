< sekcia Regióny
Rýchlostná cesta R1 v smere do Trnavy je aktuálne neprejazdná
Autor TASR,aktualizované
Trnava 26. januára (TASR) - Rýchlostná cesta R1 v smere do Trnavy je aktuálne neprejazdná. Stalo sa tak z dôvodu udalosti v doprave v súvislosti nákladným vozidlom. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Policajti na mieste usmerňujú dopravu a odkláňajú ju na výjazd na obec Vlčkovce. Žiadame vodičov, aby plne rešpektovali pokyny policajných hliadok,“ uviedla polícia.
