POŽIAR KAMIÓNA NA R4: Cestu čiastočne sprejazdnili

Snímka z požiaru na R4. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj

Na mieste zasahuje osem hasičov.

Autor TASR
Košice 7. januára (TASR) - Rýchlostnú cestu R4, ktorá bola úplne uzavretá pre požiar kamióna, čiastočne sprejazdnili. Pre TASR to uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.

„Požiar kamióna a časti nákladu na návese je zlikvidovaný,“ informuje na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, podľa ktorého bol kamión naložený plastovým granulátom.

Polícia informovala, že zisťovateľ príčin požiarov určil ako pravdepodobnú príčinu vzniku požiaru technickú poruchu na vozidle. „Vodič neutrpel žiadne zranenia a prítomnosť alkoholu u vodiča zistená nebola. Udalosť bola zadokumentovaná ako škodová udalosť,“ spresnila Illésová.

K požiaru kamióna na R4 medzi Košicami a Maďarskom v katastri obce Perín-Chym došlo v stredu okolo 13.00 h. Rýchlostná cesta bola dočasne uzavretá v oboch smeroch.

