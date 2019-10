Rykynčice obnovili hasičskú zbrojnicu, teraz stavajú komunitné centrum

Rykynčice 30. októbra (TASR) – V Rykynčiciach v okrese Krupina obnovili hasičskú zbrojnicu. Obec na rekonštrukciu asi 50-ročnej budovy získala 27.400 eur z Ministerstva vnútra SR a sama ešte na ďalšie stavebné úpravy vynaložila zhruba 15.000 eur. Nové hasičské vozidlo, ktoré tamojší dobrovoľní hasiči získali predvlani od štátu, tak dostalo adekvátnu ochranu.



V dedine približne s 270 obyvateľmi evidujú až 50 dobrovoľných hasičov, z toho desať je aktívnych, pripravených kedykoľvek zasiahnuť. "Dobrovoľný hasičský zbor často zasahuje pri požiaroch na okolitých poliach, v lese, ale aj v samotnej obci," uviedla starostka Eva Nemčovská. Až do roku 2017 používali pri svojej práci len starú striekačku. "Nové Iveco a protipožiarny vozík im pri práci veľmi pomáhajú," doplnila.



Obecná samospráva aktuálne pracuje aj na premene vlastného objektu na komunitné centrum. Pôdohospodárska platobná agentúra jej na tento projekt schválila 148.000 eur. "Ďalšími zhruba 15.000 eurami prispeje aj obec," dodala starostka.



Objekt by mal byť stavebne dokončený do konca tohto roka a od jari by sa v ňom mala rozbehnúť komunitná činnosť. "Slúžiť bude všetkým obyvateľom obce, prioritne však našim dôchodcom, ktorých je, čo sa počtu týka, najviac," pripomenula Nemčovská.