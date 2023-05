Rysiu samicu zo Slovenska už vypustili do voľnej prírody v Slovinsku

Bojnice 10. mája (TASR) - Rysia samica, ktorú odchytili v marci v okolí Betliara, sa už nachádza v oblasti pohoria Snežnik v Slovinsku. Do voľnej prírody ju odborníci vypustili v rámci projektu LIFE Lynx. Samica Erika je posledným rysom zo Slovenska, ktorého premiestnili na toto územie. TASR o tom vo stredu informovala hovorkyňa Národnej zoologickej záhrady Bojnice Andrea Klasová.



Celkovo zo Slovenska odborníci presunuli osem rysov karpatských. Hlavným cieľom projektu LIFE Lynx je záchrana populácie rysa karpatského v Dinárskom pohorí a juhovýchodných Alpách pred vyhynutím a jej zachovanie v dlhodobom horizonte. "V daných regiónoch je populácia rysov malá a veľmi zasiahnutá príbuzenským krížením. Preto aj rysy, ktoré boli odchytené na Slovensku, prešli genetickými testami. Následne sme ich tak vedeli premiestniť do vhodných lokalít," uviedol vedúci zoologického úseku bojnickej zoo Andrej Duchoň.



Posledným takto translokovaným rysom zo Slovenska bola samica Erika, ktorú z rehabilitačnej stanice bojnickej zoo previezli do Slovinska koncom apríla. Erika nakoniec dostala iné meno. "Slovinskí kolegovia sa ju rozhodli premenovať a nazvali ju Sneška. Ide o kombináciu názvu pohoria Snežnik, kde bola vypustená a slova Slovaška, ktoré v slovinskom jazyku znamená Slovensko. Chceli tak poukázať na prepojenie oboch krajín v rámci tohto významného projektu," priblížil Duchoň.



Iba niekoľko dní pred vypustením rysej samice sa do voľnej prírody dostal aj ďalší slovenský rys – Lukáš. "Lukáša vypustili v Slovinsku v oblasti Jelovica. Svoje teritórium tam má samica Aida, veríme tak, že spolu vytvoria pár a pomôžu záchrane rysa karpatského v tejto oblasti," dodal Duchoň.



Pri odchytoch rysov karpatských na Slovensku spolupracovali partneri z Lesnej správy Betliar, Národnej zoologickej záhrady Bojnice, Technickej univerzity vo Zvolene a Správy Národného parku Slovenský kras.