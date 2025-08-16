< sekcia Regióny
Rytieri pod Tatrami prinášajú viacero historických období
Festival ukončí štylizovaná ohňová rímska šou.
Autor TASR
Mengusovce 16. augusta (TASR) - Rodinný historický festival Rytieri pod Tatrami ponúka v sobotu v Mengusovciach dobové tance, rytierske turnaje na koňoch či ohňovú šou. Informujú o tom organizátori na svojej webovej stránke s tým, že návštevníkov zavedú do viacerých historických období.
Priblížia napríklad stredovekú justíciu, navštívia Slovanov a chýbať nebudú ani renesanční bojovníci. V programe je aj živá dobová hudba, žoldnierska verbovačka, kaukliar, žonglér, klaun a choduliar. Pozrieť si možno i pasovanie za rytiera a iné.
Hlavným programom bude od 17.40 h uhorsko-turecký rytiersky turnaj na koňoch v podaní šermiarskej skupiny Tostabur, ktorý prinesie atmosféru zo začiatku 17. storočia. Pôjde o turnaj so štyrmi koňmi usporiadaný pri uzatváraní mieru s Osmanskou ríšou. „Príbeh je inšpirovaný autentickým dianím pri nastolení takzvaného ‚Žitavského mieru‘, ktorý uzavrel palatín Thurzo. Konfrontácia rozličných kultúr však nezostane len pri mierovom meraní síl v jednotlivých jazdných a peších disciplínach,“ avizujú organizátori.
