Rytieri pod Tatrami prinášajú viacero historických období

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Mengusovce 16. augusta (TASR) - Rodinný historický festival Rytieri pod Tatrami ponúka v sobotu v Mengusovciach dobové tance, rytierske turnaje na koňoch či ohňovú šou. Informujú o tom organizátori na svojej webovej stránke s tým, že návštevníkov zavedú do viacerých historických období.

Priblížia napríklad stredovekú justíciu, navštívia Slovanov a chýbať nebudú ani renesanční bojovníci. V programe je aj živá dobová hudba, žoldnierska verbovačka, kaukliar, žonglér, klaun a choduliar. Pozrieť si možno i pasovanie za rytiera a iné.

Hlavným programom bude od 17.40 h uhorsko-turecký rytiersky turnaj na koňoch v podaní šermiarskej skupiny Tostabur, ktorý prinesie atmosféru zo začiatku 17. storočia. Pôjde o turnaj so štyrmi koňmi usporiadaný pri uzatváraní mieru s Osmanskou ríšou. „Príbeh je inšpirovaný autentickým dianím pri nastolení takzvaného ‚Žitavského mieru‘, ktorý uzavrel palatín Thurzo. Konfrontácia rozličných kultúr však nezostane len pri mierovom meraní síl v jednotlivých jazdných a peších disciplínach,“ avizujú organizátori.

Festival ukončí štylizovaná ohňová rímska šou.
